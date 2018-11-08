CHP yönetimi, 31 Mart 2019’da yapılacak yerel yönetim seçimlerinde oy kullanacak seçmenin, CHP’yi tanımasını ve oy vermesini sağlamak amacıyla yeni bir örgütlenme modelini hayata geçirdi. Alınan bilgilere göre yeni model, CHP Parti Okulu, Parti Örgütü ve Örgüt Yönetimlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı ile Bilgi ve İletişim Teknolojileri Genel Başkan Yardımcılığı tarafından hazırlandı.

Şevket Yaman'ın Milliyet'teki haberine göre, modelin detaylı sunumu geçen pazartesi, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleştirilen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında, Parti İçi Eğitimden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Prof. Dr. Aytuğ Atıcı tarafından yapıldı. Milliyet’in aldığı bilgiye göre, “Sokak Örgütlenmesi” adı verilen yeni modelin sunumunda, yapılması planlanan çalışmalar özetle şöyle anlatıldı:

400 SEÇMENLİK ALAN

- “Sokak Örgütlenmesi” projesine göre, ilçelerdeki bütün mahalleler ayrı ayrı örgütlenecek ve birbirine yakın sokakları içine alan ve her biri yaklaşık 400 seçmenden oluşan “öbekler” (coğrafi örgütlenme birimleri) oluşturulacak.

- Belirlenecek öbeklerde yaşayan seçmenle sadece seçim zamanı değil, sürekli iletişim kurmak üzere öbek sorumluları atandı ve atanmaya devam edilecek. Sokak çalışmaları genel merkez tarafından da adım adım takip edilecek.

"SEMPATİ, GÜVEN, DESTEK"

- Sokak örgütlenmesi ile seçmenler ev/iş yerinde “Komşunu Tanı, Onu Dinle ve Bir İyilik Yap” mantığıyla ziyaret edilecek, dertlerine derman aranacak. CHP, bu örgütlenme ve çalışma modeliyle seçmenin önce sempatisini sonra güvenini ve en sonunda da desteğini kazanmaya çalışacak.

- Sokak örgütlenmesi projesini bilişim altyapısıyla desteklenecek. Öbek sorumluları, parti okulu tarafından eğitildikten sonra, yaptıkları saha çalışmaları sistematik şekilde denetlenecek. Bu çalışma, sadece yerel seçimlerle sınırlı kalmayacak, partinin tüm çalışmaları bu modele göre yapılacak.

50 İLDE BAŞLATILDI

Parti İçi Eğitimden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Prof. Dr. Aytuğ Atıcı konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada projenin, CHP’nin yerel seçimlerde kazanmaya çok yakın olduğu ilçelerden başlatıldığını ve örgütler tarafından büyük bir ilgiyle karşılandığını belirtti. Atıcı, “Sokak Örgütlenmesi modeli şu ana kadar 50’yi aşkın ilde başlatıldı. Projenin kasım ayı sonuna kadar tüm yurtta uygulanmasını hedefliyoruz. Bu projeyle seçmenin desteğini almaya çalışacağız” ifadelerini kullandı.

"CHP’YE YEPYEN BİR UFUK"

CHP’nin daha önce “sandık örgütlenmesi” modelini kullandığını ancak değişen koşullar nedeniyle bu uygulamadan vazgeçmek zorunda kaldıklarını anlatan Atıcı şöyle devam etti:

“Sandıklarda oy kullanan seçmenler üzerinden örgütleniyorduk ve görevli ataması yapıyorduk. Ancak, AKP, bu çalışmamızı gördü ve sandık sisteminde değişiklik yaptı. Yapılan değişiklikle aynı evde oturan kişiler bile başka sandıklara atandı. Böylece bizim sandıklarda oy kullanan seçmene ulaşmamız zorlaştırıldı. Biz de 24 Haziran’dan bir hafta sonra sokak örgütlenmesi için çalışmaya başladık. Öyle bir proje oluşturduk ki CHP var olduğu süre boyunca bu örgütlenme modelini kullanabilecek. CHP’ye yepyeni bir ufuk açtık ve örgütlenme işini en tabana kadar indirdik. Bütün Türkiye’yi öbek öbek örgütlüyoruz.”

ÇEVRE SORUNLARI YERİNDE İNCELENECEK

CHP Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, Samsun’da incelemelerde bulundu. 81 ilde Doğa Hakları İzlem Komiteleri oluşturduklarını belirten Karaca, çevre sorunlarını yerinde tespit ederek STK’larla birlikte mücadele edeceklerini aktardı.

ÖRGÜT ADAY TESPİTİ İÇİN YETKİ İSTEDİ

CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener ile 21 ilçe başkanı geçen pazar günü bir toplantı yaparak, yerel seçimleri değerlendirdi. Alınan bilgilere göre toplantıda, şu görüşler benimsendi:

- Ankara, hiç olmayacak kadar CHP’li bir belediye başkanı tarafından yönetilmeye yakın konumdadır. Eldeki veriler, Ankara’yı kazanabileceğimize işaret etmektedir. Bu işaret doğrultusunda CHP kültürünü içselleştirmiş, parti disiplinine uymayı görev olarak benimsemiş, il örgütümüz ve ilçe örgütlerimizin yol göstericiliğinde adaylık çalışmasını yürütmeyi prensip olarak belirlemiş aday adaylarıyla ilgililerin önüne çıkmak ve onların işaret ettiği yönde eğilim belirlemek gerektiği düşüncesindeyiz.

- Ankara adaylarımızı eğilim yoklaması ve örgüt iradesi ile belirlemek istiyoruz.

- Ankaramızı ve ilçelerimizi kazanmak istiyoruz ve adayları belirleme irade ve inisiyatifini kullanmak istiyoruz. Adaylarımız örgütlerimiz tarafından belirlenirse Ankara’yı partimize kazandıracağımızdan hiç kuşkumuz yoktur.

- Bu bilgiler ışığında genel merkezimizden, Ankara adaylarımızın belirlenme yöntem ve inisiyatifinin tarafımıza bırakılmasını; buna mukabil her türlü sorumluluğu da üstümüze alacağımızı saygılarımızla beyan ediyoruz. Ankara örgütünün, taleplerini yazılı hale getirerek Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na sunduğu öğrenildi.

GARANTİ İLÇEYE VEKİL ADAY YOK

Edinilen bilgilere göre CHP yönetimi, daha önceki seçimlerde büyük oy farkıyla kazandığı ve 2019’da da kazanmasına kesin gözüyle bakılan il ve ilçe belediyelerine milletvekilleri arasından aday göstermeme kararı aldı. Ancak CHP’nin yönetimde olmadığı belediyelere hem milletvekili hem de kamuoyunda tanınan isimlerin adaylığının tartışıldığı bildirildi.

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