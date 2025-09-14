CHP'den Ankara mitingi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, düzenlenen mitingde kalabalığa seslenerek 2019–2024 dönemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu, muhalefet belediyelerine yönelik “engelleme” iddialarını dile getirdi ve tutuklu belediye başkanları için “derhal tahliye” çağrısı yaptı.

Yavaş, “2019’dan 2024’e kadar Ankara halkıyla birlikte, şeffaf ve katılımcı bir anlayışla hizmet ettik. Unutulan halkçı belediyeciliği yeniden tesis ettik” dedi. Ankara’da tüm engellemelere rağmen oy oranlarını yüzde 60’a, CHP’li ilçe belediyesi sayısını 3’ten 16’ya çıkardıklarını ve Büyükşehir Belediye Meclisi’nde çoğunluğu sağladıklarını vurgulayan Yavaş, “Yapılan engellemelere milletin nasıl cevap verdiğinin örneği Ankara oldu” ifadelerini kullandı.

“Erken seçim” beklentisi dile getiren Yavaş, muhalefetin Meclis’te çoğunluğu sağlayacağını savunarak, “Herkesin adaletine güven duyduğu, özgürce gezdiği güzel günlere hep beraber erişeceğiz” dedi.

Yargı süreçlerine de değinen Yavaş, “Başta ‘Ekrem Başkan’ olmak üzere belediye başkanlarımız tutuklu. İddianameler hâlâ hazırlanmadı” diyerek tutukluluğun istisna, tutuksuz yargılamanın esas olması gerektiğini söyledi. Bazı belediye başkanlarının sağlık durumuna dikkat çeken Yavaş, Murat Çalık ve “Muhittin Böcek”i anarak “Bunun adı eziyetten başka bir şey değildir” ifadesini kullandı. Yavaş, tüm tutuklu başkanların derhal tahliyesini ve davaların şeffaf yürütülmesini talep etti.

ÖZEL'DEN SANDIK ÇAĞRISI CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Tandoğan Meydanı'ndaki mitingde yaptığı konuşmada "serbest seçimler ve demokrasi için eylemdeyiz" diyerek iktidara eleştiriler yöneltti. "Vesayete ve darbeye hayır" mesajı veren Özel, muhalefet partileriyle birlikte çarşamba günü 260 imzayla Anayasa Mahkemesi'ne başvuracaklarını açıkladı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "2 Kasım'da sandığı getir, millet versin kararı" çağrısında bulundu. Özel, "Cumhuriyet'in yüceldiği topraklardayız" sözleriyle başladığı konuşmasında, meydanın farklı siyasi görüşlerden demokratlar, sendikalar ve sivil toplum temsilcileriyle dolduğunu vurguladı. "Bugün bir miting değil; serbest seçimler için, demokrasi için bir eylemdeyiz" diyen Özel, "Türkiye İttifakı" vurgusu yaparak farklı partilerle demokrasi zemininde omuz omuza olduklarını söyledi. "SİYASETE DOĞRUDAN MÜDAHALE" Özel, son dönemdeki yargı süreçlerine ilişkin eleştirilerde bulundu. CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum atandığı iddiasını yineleyerek, bu sürecin "siyasete doğrudan müdahale" olduğunu savundu. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne ilişkin iddialarını anlatarak, "dokuz kapıdan kovulanların onuncu kapıyı bulduğunu" söyledi.

Özel, 19 Mart'tan bu yana "Cumhurbaşkanı adayları" olarak nitelendirdiği Ekrem İmamoğlu'nun ve bazı CHP'li belediye başkanlarının tutuklu olduğunu belirtti; "Bu davalar siyasidir" dedi ve yargılamaların TRT ve özel kanallardan canlı yayınlanması için yasa teklifi çağrısı yaptı. Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun gözaltına alındığını söyleyerek, CHP'li belediye meclis üyeleri ve başkanlara yönelik "baskı" iddialarını dile getirdi. "CHP KOLAY LOKMA DEĞİLDİR" Konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan Özel, Bayrampaşa ve Beykoz başta olmak üzere belediyeler üzerinden iktidarın "çeşitli yollarla üstünlük kurmaya çalıştığını" savundu ve "Kendine güveniyorsan 2 Kasım'da sandığı getir" ifadelerini kullandı. Özel, "CHP kolay lokma değildir" diyerek parti binalarına yönelik polis uygulamalarını da eleştirdi. Özel, iktidarın ekonomi politikalarını "kara düzen" olarak niteleyip gelir dağılımı adaletsizliğinin arttığını belirtti. Enflasyon, asgari ücret, emekli ve memur maaşlarının altınla kıyaslandığında gerilediğini öne sürdü; OECD ve Avrupa karşılaştırmaları yaparak Türkiye'de gıda ve genel enflasyonun yüksekliğine vurgu yaptı. "Mutlaka sendikalı olun" çağrısıyla emekçilere seslenen Özel, "Büyümeden emekçiye ve emekliye pay verilmiyor" dedi.