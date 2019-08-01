CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Engin Özkoç ve Özgür Özel, "belediye başkanlarına yönetim kurullarında aldıkları görevler nedeniyle herhangi bir ödeme yapılmaması ve akrabalarının belediye şirketleri ile istisnai memuriyet kadrolarına atanamamasını" öngören kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na bugün sundu.

ŞİRKET YÖNETİCİSİ OLSA DA ÖDEME YOK

AA'daki habere göre Belediye Kanunu'nda Değişiklik Yapılması'na Dair Kanun Teklifi'ne göre, belediyenin ortak olduğu şirketlerde yönetim kurulu başkanı veya üyesi olması ya da yönetici niteliğinde başka bir görev alması halinde belediye başkanına bu görevi dolayısıyla her ne adla olursa olsun herhangi bir ödeme yapılamayacak.

HISIM VE AKRABAYA İŞ VERMEYECEK

Ayrıca belediye başkanının eşi ile birinci ve ikinci derece kan ve kayın hısımları ve bunların eşleri belediyede, bağlı kuruluşlarında ve belediyenin ortak olduğu şirketlerde yönetici olarak görevlendirilemeyecek, istisnai memuriyet kadrolarına atanamayacak, yönetim kurulu başkanı ve üyesi olamayacak.

NEPOTİZM'DEN ARINDIRMA GİRİŞİMİ

Teklifin gerekçesinde milyonlarca gencin kamu kurumlarında çalışabilmek için sınavlarda ter döküp atama beklerken siyasetçi ve üst düzey bürokrat yakınlarının istisnai kadrolara yapılan atamalarla memuriyet kadrolarına geçirildiği belirtildi. Kamu yönetiminin tüm alanlarının "akraba kayırma" olarak tanımlanan "nepotizm"den arındırılması gerektiği vurgulanan gerekçede, mevcut yasal boşluklar giderilerek bu konuda çözüme ulaşılabileceği ifade edildi.