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        Haberler Gündem Politika CHP, "Yenidoğan Çetesi" için heyet görevlendirdi | Son dakika haberleri

        CHP, "Yenidoğan Çetesi" için heyet görevlendirdi

        Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre; Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, "yenidoğan çetesi" olarak adlandırılan ve yenidoğan bebeklerin ölümlerine neden olan vahim olaylar zincirine ilişkin olarak Genel Başkan Yardımcıları Zeliha Aksaz Şahbaz ve Gamze Taşcıer ile Ankara Milletvekili Aylin Yaman, Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer, Samsun Milletvekili Murat Çan ve Uşak Milletvekili Ali Karaoba'dan oluşan bir heyet görevlendirdi. Heyet, yaşananların iddianameye yansıyan boyutlarının yanı sıra tüm gerçeklerin açığa çıkması için çalışmalarına derhal başladı.

        Kaynak
        Habertürk / DHA
        Giriş: 18.10.2024 - 19:34 Güncelleme: 18.10.2024 - 19:37
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        CHP, "Yenidoğan Çetesi" için heyet görevlendirdi
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        DHA'nın haberine göre; CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, "İstanbul'da özel bir hastanedeki bebek ölümlerine ilişkin "Yenidoğan Çetesi" ile ilgili Sağlık Bakanlığı'nın önünde yaptığı açıklama, Bu bir katliamdır. Bu bir insanlık suçudur. Türkiye'deki yozlaşmanın, sağlık sisteminin nereye geldiğinin de açık bir göstergesidir." dedi.

        Yenidoğan çetesi açıklaması
        Yenidoğan çetesi açıklaması

        Şahbaz, İstanbul'daki "Yenidoğan Çetesi" soruşturmasıyla ilgili Sağlık Bakanlığı'nın önünde açıklama yaptı. Şahbaz, çetenin maddi menfaat sağlamak amacıyla 10 bebeği katlettiğini belirterek, Bu bir katliamdır. Bu bir insanlık suçudur. Türkiye'deki yozlaşmanın, sağlık sisteminin nereye geldiğinin de açık bir göstergesidir dedi.

        Özel'den yenidoğan çetesi açıklaması
        Özel'den yenidoğan çetesi açıklaması

        "CİMER'E İHBAR GİDENE KADAR İŞLEM YAPILMAMIŞ"

        İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün özel hastaneleri denetlemekle görevli olan amirinin ifadesinde, 2023 yılı başında bu durumu fark ettiklerini dile getirdiğini belirten Şahbaz, "CİMER'e isimsiz bir ihbar gidinceye kadar herhangi bir adli işlem yapılmamıştır. 27 Mart 2023'te giden isimsiz ihbar sonucunda mayıs ayında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır. Burada maddi menfaat sağlamak için Özel Hastaneler Yönetmeliği'ne aykırı bir şekilde yeni doğan yoğun bakım servislerinin bu "Yenidoğan Çetesi" tarafından işletmeye açıldığı anlaşılarak işletildiği görünmektedir. Burada tüm bu ihmaller ve suç anında bu suçlar işlenirken dönemin İl Sağlık Müdürü olan Sayın Sağlık Bakanı neredeydi Bunu soruyoruz. Çünkü bu bir anda ortaya çıkmış bir olay değildir. Bu olay yıllar içinde devam etmiştir. 10 bebeğimizin hayatını kaybettiği iddianamede yer almasına rağmen tespit edilmeyen ve bu uygulamalar sonucunda kaç bebeğimizin hayatını kaybettiğini ise bugün tam olarak bilemiyoruz." diye konuştu.

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        "HİÇBİRİMİZİN SAĞLIK GÜVENCESİ KALMAMIŞTIR"

        CHP olarak konuyu TBMM'ye taşıyacaklarını ifade eden Aksaz, "Biz Sayın Sağlık Bakanının açıklamasını, 'özrü kabahatinden büyük' olarak değerlendiriyoruz. Siz 6 yıl İstanbul’da İl Sağlık Müdürlüğü yaptınız. Bugün Sağlık Bakanısınız; bu olaylar tüm Türkiye'nin gözleri önünde gerçekleşirken siz neden müdahale etmediniz ve müdahale etmek için neden bir isimsiz ihbarın CİMER'e gitmesini beklediniz Dün İstanbul'u bu koşullarda yöneten İl Sağlık Müdürü olan Sayın Bakan, bugün tüm Türkiye'nin sağlık sistemini yönetiyor. Bu ne demektir Hiçbirimizin sağlık güvencesi kalmamıştır, hiç kimsenin can güvenliği kalmamıştır. Onun için biz bu olayların sorumlusu olan Sayın Sağlık Bakanını istifaya davet ediyoruz. Türkiye'nin sağlığının emin ellerde olması için tüm sağlık sisteminin özelleştirmeden uzak, ticari bir meta haline gelmeden kamu tarafından verilmesi, kamu eliyle verilmesi gerektiğinin bir kez daha altını çizmek istiyoruz. Kamu hastanelerinde sağlık hizmeti kamu personeli olan sağlık çalışanları tarafından verilmelidir. Bunun önemi, bu yaşadığımız skandalda bir kez daha ortaya çıkmaktadır." ifadelerini kullandı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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