CHP Düzce milletvekili adayları kimler?

CHP Düzce milletvekili aday listesi... 14 Mayıs 2023 Milletvekili Seçimleri için geri sayım sürerken CHP'nin il il milletvekili adayları da belli oldu. CHP, YSK'ya milletvekili aday listesini sundu. Bu gelişme ile beraber CHP Düzce milletvekili adayları listesi de araştırılanlar arasında öne çıkmaya başladı. Peki, CHP'nin Düzce milletvekili adayları kimler? İşte, CHP Düzce milletvekili aday listesi