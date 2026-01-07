Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa CHP eski ilçe başkanı Sertan Ocakçı ofisinde ölü bulundu | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        CHP eski ilçe başkanı ofisinde ölü bulundu

        Zonguldak'ta, önceki dönem CHP Ereğli İlçe Başkanı olan 54 yaşındaki Sertan Ocakçı'dan, 2 gündür haber alamayan yakınları, pencereden girdikleri ofisinde Ocakçı'nın cansız bedenini buldu. Ocakçı'nın köpeği 'miço'nun ise kapının önünde sakince beklediği görüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.01.2026 - 11:51 Güncelleme: 07.01.2026 - 11:51
        Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde olay, Orhanlar Mahallesi Yalı Caddesi üzerinde meydana geldi. CHP Ereğli eski İlçe Başkanı Sertan Ocakçı’dan (54) 2 gündür haber alamayan yakınları, ofisine bakmaya gitti.

        YERDE HAREKETSİZ BULUNDU

        DHA'daki habere göre ofise pencereden giren arkadaşları Ocakçı’yı yerde hareketsiz yatarken bulunca 112’den yardım istedi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        ÖLÜM NEDENİ OTOPSİYLE SAPTANACAK

        Ekipler yaptıkları kontrolde Ocakçı’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından Ocakçı’nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga götürüldü. Ocakçı’nın kesin ölüm sebebi otopsinin ardından belirlenecek.

        KÖPEĞİ SESSİZCE BEKLİYORDU

        Polis, Ocakçı’nın ölümüyle ilgili soruşturma başlatırken; köpeği ‘miço’nun ise ofisi önünde sakince beklediği görüldü.

        #ZONGULDAK
        #Son dakika haberler
