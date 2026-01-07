Ehliyet sınavından 7'inci kez kalan genç ortalığı birbirine kattı; o anlar kamerada

İstanbul Avcılar'da bir genç, 7'inci kez girdiği direksiyon sınavındanda kalınca ortalığı birbirine kattı. Park yaptığı sırada çizgiye değmediği halde bırakıldığını iddia eden Emirhan Demir, yakınlarıyla birlikte eğitmen ve sınav sorumlularına tepki gösterdi. Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. (İHA)