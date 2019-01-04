CHP il yönetiminin parti disiplinine uymadığı için görevden alındığına ilişkin karar CHP Merkez Yürütme Kurulu tarafından İl Başkanı Hayri Sucu'ya iletildi.



İTTİFAKA GÖSTERİLEN TEPKİ Mİ?



CHP'li yöneticiler, görevden alınma kararının kendilerine ulaştığını buna gerekçenin ise İYİ Parti ile yapılan ittifak sonrası Gaziantep'te en azından bir merkez ilçe kendi partilerinden aday gösterilmemesine gösterdikleri tepki olduğunu düşündüklerini belirtti.

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