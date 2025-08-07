CHP Genel Başkanı Özel'den "İBB davası borsası" iddiası

CHP Genel Başkanı Özel, "Millet iradesine sahip çıkıyor" sloganıyla düzenlenen mitingde, 43'üncü defa bir meydanda toplandıklarını söyledi.

AA'nın haberine göre; birlikte mücadele için meydanlarda olduklarını belirten Özel, "Özellikle meydanları dolduranlar, Ekrem Başkan'a, belediye başkanlarına, meclis üyelerine, kendi iradelerine sahip çıkmak için, adaletsizliğe isyan etmek için, o onun için, bir diğeri bir diğeri için, emekli işçi için, işçi memur için, memur işsiz gençler için, esnaf çiftçiler için hep birlikte mücadele için buradayız. İnsanımız yüreklidir korkutamazsınız, bizi yolumuzdan çeviremezsiniz. Ben genel başkan olarak Tuzla'dan Türkiye'nin gözünün içine baka baka söylüyorum; arkadaşlarımız masumdur, Ekrem Başkan masumdur." dedi.

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Özel, iktidarları döneminde refah getireceklerini ifade ederek, işsizliği bitireceklerini, ülkenin kazanacağını, patronların daha çok kazanacağını ama adil olarak bölüşüleceğini dile getirdi.

Özgür Özel, "Bu ülkeyi kötü, ucuz, kolay ölümler ülkesi olmaktan çıkartacağız. Emekçiler ezilecek, sömürülecek değil, kıymetleri bilinecek, emeklerinin karşılığı verilecek. Onları tepeden karınca gibi gören bu rejime sesleniyorum; karıncanın kardeşi var, o da CHP'dir." ifadesini kullandı.