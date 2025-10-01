CHP Genel Başkanı Özel'den 'KAAN' açıklaması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Milli Muharip Uçak KAAN'a ilişkin açıklamada bulundu.

AA'daki habere göre Özel yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"1973'te başlayan büyük yolculuk, engeller ve zorluklarla dolu ama kritik hedefe ulaşmada Türk mühendisine ve işçisine güvenimiz tam. KAAN'ımız gücünü dışarıdan değil, milletimizden almaktadır. Milli gururumuz KAAN fotoğrafta bizim arkamızda, biz de sonuna kadar KAAN'ın arkasındayız."