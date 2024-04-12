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        Haberler Gündem Politika CHP Genel Başkanı Özel'den şehit yakınlarına bayram telefonu

        CHP Genel Başkanı Özel'den şehit yakınlarına bayram telefonu

        Ramazan Bayramı'nda temaslarını sürdüren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Özel, şehit yakınlarını arayarak bayramlarını kutladı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 12.04.2024 - 17:03 Güncelleme: 12.04.2024 - 17:15
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        Özel şehit yakınlarıyla bayramlaştı
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        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, şehit yakınlarını arayarak bayramlarını kutladı.

        CHP'den yapılan açıklamaya göre, Özel, Ramazan Bayramı dolayısıyla şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın babası Sadık Yalçın, şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ın babası Hamit Yılmaz ve şehit Eren Bülbül'ün ağabeyi Olcay Bülbül ile telefonda görüştü.

        Şehit ailelerinin bayramlarını kutlayan Özel, ayrıca Ramazan Bayramı'ndan hemen önce Pençe Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Uzman Çavuş Hikmet Aslan'ın amcası Cuma Aslan'ı da arayarak, başsağlığı dileklerini iletti.

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        #Özgür Özel
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