        CHP Genel Başkanı Özel, merhum Haldun Dormen'in ailesini ziyaret etti - Magazin haberleri

        CHP Genel Başkanı Özel, merhum Haldun Dormen'in ailesini ziyaret etti

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 21 Ocak'ta hayatını kaybeden Haldun Dormen'in ailesine taziye ziyaretinde bulunarak başsağlığı dileklerini iletti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2026 - 22:23 Güncelleme: 30.01.2026 - 22:39
        Dormen ailesini ziyaret etti
        6 Ocak'ta grip nedeniyle tedavi altına alınan, tedbir amaçlı yoğun bakıma sevk edilen duayen sanatçı Haldun Dormen, tedavi gördüğü hastanede 21 Ocak'ta, 97 yaşında hayatını kaybetmişti.

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Haldun Dormen'in ailesini ziyaret etti.

        CHP'den yapılan açıklamaya göre; Özgür Özel, 21 Ocak'ta yaşamını yitiren Haldun Dormen'in ailesine ziyarette bulunarak başsağlığı diledi.

        Özgür Özel - Ömer Dormen
        Özgür Özel - Ömer Dormen
        #Haldun Dormen
        #Özgür Özel
