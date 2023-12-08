CHP Genel Başkanı Özgür Özel bir dizi temaslarda bulunmak için Almanya'da
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, bir dizi temaslarda bulunmak için Almanya'nın Berlin şehrine gitti
Giriş: 08.12.2023 - 20:48 Güncelleme: 08.12.2023 - 21:04
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Almanya Sosyal Demokrat Partisi (SPD) olağan kongresi için geldiği Berlin’de Friedrich Ebert Vakfı Başkanı ve eski Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz ile bir araya geldi.
CHP lideri Özel’e, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ve Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel eşlik etti.