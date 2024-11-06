CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Dilruba Kayserilioğlu ve Hatay özeleştirisi geldi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sözcü TV'de gazeteci Uğur Dündar'ın sorularını yanıtladı. Özel, Hatay'da seçimi neden kaybettiklerini ve çok tartışılan Dilruba Kayserilioğlu'nu yanına oturtmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Özel şöyle konuştu:

"HATAY'I YETERİNCE DOĞRU YÖNETEMEDİK"

Elbette eksiklikler, hatalar olmaması mümkün değil. Siyaset söz ile yapılan bir iş, insan ile yapılan bir iş. İnsan varsa ve söz varsa elbette hata olur, olmaması mümkün değil. Pişmanlıklar, hatalar var. Hatay'ı süreci yeterince doğru yönetemediğimiz için kaybettik.

"DİLRUBA SÖZLERİNİ DÜZELTMEDİ..."

Özel, kamuoyunda çok tartışılan Dilruba Kayserilioğlu'yla ilgili özeleştiride bulundu ve şöyle konuştu:

REKLAM O gün fuar açılışı var konuşma yapacağım. Yanımda boş koltuk vardı. 'Size bir sürpriz var' denildi ve geldi, Dilruba geldi oturdu. AK Parti'ye hakaret ettiği düşünülen birisinin protokolde sözlerini düzeltmeden oturmuş olması yanlış oldu. Gönül kırdı. O yanlışa ben de ortak olmuş oldum. Ben 'Dilruba yanımda oturamaz' demiyorum. Keşke bir vakit olsaydı. Dilruba cezaevinden çıkmış, bana sürpriz yapacaklar, araca alıp getirmişler, yanıma oturtmuşlar. Sakin sakin düşünüp, seçmenle helalleşseydi sonra gelip en baş köşeye otursaydı. O söylem düzelmeden o şey gerçekten yanlış oldu. O da bizim sahadaki acemiliğimiz oldu. Siyaset sembollerle yapılan bir iş, sanki o söylemleri sahipleniyormuş gibi. Sonra ben ne desem boş.