Kahramanmaraş'ta, 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerin yıl dönümü nedeniyle; depremi en acı biçimde yaşayan kentlerde ziyaretlerde bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısını Kahramanmaraş'ta, Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdi.

Özel, grup toplantısında özetle şunları söyledi:

"İstiklal Madalyalı bu şehirde, Sütçü İmamın torunlarıyla birlikte, bir aradayız; hepiniz hoş geldiniz. Deprem bölgesinde gözyaşları kurumadı, ağıtlar dinmedi. CHP olarak tüm parti yetkililerimizle, organlarımızla burada olmak istedik. Dün sabah Osmaniye'den başladık bugün Kahramanmaraş'ta deprem şehitliğimizi ziyaret ettik. Tarifsiz acıları bir kez daha yaşadık. Öyle büyük acılar yaşadınız ki, ne ömürler bitti. Resmi rakamlarla 53 binin üzerinde can kaybımız vardı ve bunların 12 bini Kahramanmaraş'ta yaşandı. Hepsini rahmetle anıyorum. Allah, bir daha milletimize böyle bir acıyı yaşatmasın.

Kahramanmaraş'a, deprem bölgesine bakınca, gençlerin, emeklilerin durumuna bakınca hal böyleyken bizim sorunları söyleyen değil, iktidar olma sorumluluğumuz vardır. Artık sorun tespit eden değil, sizi duyan ve nasıl sorunları çözebileceğimizi hep birlikte konuşacağız hep birlikte başaracağız.

Biz bu felakete sabaha karşı yakalandığımızda 2 aylık, 2 yıllık bir iktidar mı vardı? Böyle mazereti olan bir iktidarla yakalanmadık biz bu depreme. 21 yıldır tek başına iktidar olan bir partinin hükümette olduğu dönemde yakalandık. 1999 depreminde, daha 3'üncü günde Tayyip bey, milletin çadırı yok diye söylenmişti. Depremin birinci haftası olunca biz 3 öğün yemek verirdik, dedi. Depremle mücadelede toplumsal rıza tamdı. Depremle ilgili kanunlar hazırdı. 2 yıllığına diye başlayıp 26 yıldır o zamanki adıyla deprem vergisi, şimdiki adıyla ÖTV toplandı. O günden bu yana 41 milyar dolarlık deprem vergisi toplamış. 26 milyar dolar da imar aflarıyla, özelleştirmelerle birlikte toplamda da 132 milyar dolar depreme hazırlanılsın diye para topladı. Depreme şu ana kadar harcanan para ise 90 milyar dolar. Var olan parayı doğru kullansaydı, bu evleri yıkıp tekrar yapardı, bu kadar da can kaybı olmazdı. Doğrusunu bileceğiz, doğrusunu konuşacağız. Deprem olur olmaz, saat: 09.00'da tüm arkadaşlarımıza hemen deprem bölgesine gidin dedik. Ertesi gün tüm vekillerimiz bölgelerde görev paylaşımının ardından çalışmaya başladı.

Peki 3 gün boyunca ordu neredeydi? 1999 depreminden birkaç saat sonra, rahmetli Ecevit hemen talimat veriyor ve 12 general başkanlığında deprem bölgesinde binlerce askerle birlikte çalışma yapıldı. TSK, 10 bin 528 vatandaşı enkazdan çıkarıp hastaneye ulaştırıp hayatta tuttu. 6 Şubat depremlerinde ise yine TSK'nın sayısıdır bu sayı 327'dir. Danışman aklına uyup, orduya kışladan çıkarmak kolaydır, kışlaya sokmak zordur diye, o ordu ilk gün çıksaydı, basit bir oranla 18 bin kişinin öldüğü depremde TSK 10 bin kişi kurtarmıştı; bu oranla Mehmetçik 53 bin can kaybının olduğu depremde 33 bin vatandaşımızı kurtarabilirdi. Verdiği sözleri tutamayan bunlar, çıkmışlar diyorlar ki, verdiğimiz her sözü tuttuk. Asrın felaketi ve asrın pişkinliğiyle karşı karşıyayız. Deprem sırasında arama kurtarma çalışmasında çuvalladı. O gün bize dese, bu dönemde seçim olmaz, 5-6 ay sonra seçim yapalım, kabul ederdik. Kendisi seçime bir hafta kala, bir yılda depremzedelerin evlerin tamamlanacağını söyledi ve insanları kandırarak oy istendi. O kandırmacanın sonundaki iktidarı yaşıyoruz. 2. yılda evlerin yüzde 30'u bitti. 3. yıl bitti evlerin yüzde 70'i bitti. Her şehirde konteynerlerde yaşayan 270 bin kişi var ve çık diyorlar. İnsanlar diyor ki; nasıl eve çıkalım.

Bakan Kurum diyor ki, o kadar çok ev yaptık ki, 5 bin TL'ye kiralık ev var diyor. Burada kiralık evlerin tutarı 20 bin TL. En oturulamayacak evlerin kirası ise 15 bin TL. Murat Kurum'a, Erdoğan'a söylüyorum. Kapalı salonlarda nutuk atarak bu milletin aklıyla alay etmeyin. Maraş'ta 112 bin konut sözü verilmiş teslim edilen 76 bin. İnsanlar anahtarı alıyorlar, 300 bin TL ilave masraf edilmeden eve geçilmiyor. Deprem bölgesinde işler yolunda falan değil. Gel cesaretin varsa benimle beraber deprem bölgesine gidelim. TOKİ'ye de gidelim, esnafa da gidelim dedim tık çıkmadı. K.Maraş'a gelip benimle birlikte gezebilir mi Erdoğan? Artık bir devir bitmektedir, yeni bir dönem başlamaktadır. Depremzedeye mesaj atıyorlar gel diyorlar ve boş senede imza attırıyorlar. Afet Kanunu'na göre faiz alamazlar. Erdoğan'a deprem haftasında soruyorum, depremzededen faiz ve fark alınmayacağını açıkla. Biz ücretsiz yapalım demiştik. O, hem para verecekler hem faiz ödeyecek dedi. Hiç değilse çıksın bir fark almayacağını açıklasın. MTV'yi iki kere aldılar. KDV'yi artırdı, yurt dışı çıkış harcını depremzede için artırdı ve 15 milyar dolar kaynak elde edildi. Vatandaşların desteğiyle 50 milyar dolar toplandı. Yurt dışından gelen yardımlarla birlikte 70.5 milyar dolar depremzede için yardım toplandı.