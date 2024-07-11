CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Srebrenitsa Katliamı anma törenine katıldı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Srebrenitsa katliamının 29’uncu yılı nedeniyle Bosna-Hersek’te bulunan Potoçari Anma Merkezi’nde düzenlenen törene katıldı. Burada Şeref Defterini imzalayan Özel, “Soykırımın 29’uncu yılında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olarak bu büyük acıyı unutmamak, adalet arayışını sürdürmek üzere buradayım. Heyetimizle birlikte insanlık tarihinin en acı ve en utanç verici katliamlarından biri olan Srebrenitsa katliamını bir kez daha lanetliyoruz. Sorumluluk tüm uluslararası toplumundur. O günkü hataların bugün Filistin’de tekrarlandığını hatırlatıyorum. Başımız Sağ olsun” diye yazdı.

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CHP Lideri Özgür Özel, Bosna-Hersek’te katıldığı Srebrenitsa katliamı 29’uncu yıl anma töreninin ardından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gönderdiği video mesajın kesilmesine ilişkin olarak, “Sayın Erdoğan’ın bir video mesajı, her yıl olduğu gibi Türkiye adına yayınlatıldı. Tam Filistin noktasında bir çağrı yaptığı sırada yayın kesildi. Bir sonraki konuşmacıya geçildi. Tepkimizi dile getirmelerini, Türkiye’nin mesajının yarıda kesilmesinin doğru olmadığını söyledim. Çünkü hepimiz adına yayınlanan bir mesajdır. Bize tatmin edici şekilde şu bilgiyi verdiler. Sadece 1 dakikası kalmıştı. Sadece salonda kesildi, bir kablo temassızlığı yüzünden, yayına gitti. Türkiye’den İletişim Başkanlığından yetkililerin de doğrulaması üzerine açıklamadan tatmin olduğumuzu söyledik. Kötü niyet olmadığına biz de ikna olduk” ifadelerini kullandı.

“KATLİAM UNUTULURSA TEKRARLANIR” Özel daha sonra anma törenine katıldı. Tören kapsamında saygı duruşunda bulunuldu, Srebrenitsa Anıtı’na çelenk konuldu. Tören sonrasında gazetecilere konuşan Cumhuriyet Halk Partisi Lideri Özel, “Bugün 11 Temmuz 2024. Srebrenitsa katliamının 29’uncu yılı. Bugün heyetimizle birlikte, genel sekreterimiz, genel başkan yardımcılarımız, parti meclisi üyelerimizle birlikte dün Saraybosna’daydık, bugün de Srebrenitsa’dayız. Sabahtan beri Türkiye’den gelen bütün heyetlerle birlikte tüm törenleri takip ettik. Tabi biraz önce taşınması en zor kısmını hep birlikte yaşadık. Kılınan cenaze namazlarından sonra o günlerde katledilmiş ancak kimlik tespitleri ancak bugün yapılmış, son bir yıl içinde kimlikleri tespit edilen 14 katliam mağdurunun cenaze törenlerine ve defin işlemlerine katıldık. Adeta o günleri, o acıyı hep birlikte bir kez daha yaşadık. Bunu yaşamak çok önemli. Çünkü Aliya Izzetbegoviç’in dediği gibi eğer katliam, soykırım unutulursa tekrarlanır. Unutturmamak için burada olmak gerekiyor” dedi. Özel ayrıca açıklamasında, “Seneye 30’uncu yıl. Çok daha büyük bir katılımla burada hep birlikte olacağımızı değerlendiriyoruz” ifadelerine yer verdi.

“EN ŞİDDETLİ TEPKİYİ GÖSTERİYOR VE LANETLİYORUZ” Srebrenitsa Katliamı’nın uluslararası anlamda soykırım olarak kabul edilmesine dikkat çeken Özel, “Türkiye’den çok sayıda Boşnak kökenli vatandaşımız, Boşnak vatandaşımız buradaydı. Burada Boşnaklar, Hırvatlar ve bu katliamdan utanç duyan Sırplarla beraberdik. Maalesef, son dönemlerde burada bir ayrılıkçı rüzgar estirilmeye çalışıldığı gibi bizim de bugün şahit olduğumuz, bir yandan katliamın mağdurlarını daha kemiklerine yeni ulaşılırken, daha binlercesine ulaşılmamışken, bir yandan da bu insanlık suçunun, bu soykırımın faillerinin de bir yerlere resimlerini asmaya çalışanlar var. Buna en şiddetli tepkiyi gösteriyor ve lanetliyoruz. Soykırımın soykırım olduğu uluslararası toplum tarafından kabul edildi. Birleşmiş Milletler bugünü soykırımı hatırlama, anımsama günü olarak ilan etti. Buna rağmen halen daha bazı Sırp yetkililerin ve bazı yerel siyasetçilerin hem bunu tanımadığı, hem de failleri meşrulaştırmaya, onları övmeye kalktıkları bir süreç yaşanıyor. Buna en sert tepkimizi gösteriyoruz. Burada 1974 doğumlu birçok kişinin mezarını ziyaret ettik, anneleri ile görüştük. Onlara söylediğimiz şudur. Bizi evladınız yerine koyun, Türkiye’deki herkesi evladınız yerine koyun. Sizin evlatlarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, sizin anne ve babalarınız bütün Türkiye’nin ailesi. Hepimiz bir kez daha bu soykırımı lanetliyoruz” açıklamasını yaptı.