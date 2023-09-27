CHP Grup Başkanı Özgür Özel'den Habertürk'e açıklamalar

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Habertürk'te Mehmet Akif Ersoy moderatörlüğünde Habertürk TV Ankara Temsilcisi Fevzi Çakır ve Yazar Şükrü Küçükşahin'in sorularını yanıtlıyor...

CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar:

"YENİLGİDEN SONRA TRAVMA YAŞADIM"

Genel başkanla istişare ederek adaylığa karar vermedim. 'Eğer aday olacak olursam önce ailemle, sonra genel başkanımla konuşup, sonra kamuoyuna açıklama yapacağım' dedim. Eşimi, kızımı, annemi, babamı aradım 'Kemal Bey'le görüşmeye gidiyorum, aday olacağımı kendisine bildireceğim' dedim. Adaylık için müsaade istemedim, aday olduğumu kendisiyle paylaştım. Gayet demokrat, centilmen bir tepki verdi. O görüşmeden 2 ay önce kendisine belli noktalarda ayrıştığımızı, gazetede benim değişimi savunan röportajımdan bahsettim. !4-28 Mayıs seçimlerinden sonra travma yaşadım. Ciddi bir özeleştiri, geçmişe yönelik hesap verme ve partide bundan sonra seçim kaybetmeme üzerine hepimizin partinin önünü açacak adım atması gerektiğini düşünüyordum.

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"HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ DAVRANILDI"

2014'ten beri PM ve MYK'dayım. Oraları yıllardır biliyorum. Arkadaşlarda şöyle bir görüş hakim oldu. 'Genel başkan devam eder, bu işi toparlarız' diye. Ben partide değişimin önünün açılması gerektiğini söylüyorum. Baktım ki öyle gitmiyor. Hiçbir şey olmamış gibi davranılınca ayrıştım. Ben "kaybeden takımda santrofor oynamak yerine şampiyon takımda her mevkiye talibim" demiştim. Sorumluluk almaya da fedakârlık almaya da hazırım dedim. Sonunda bana bir sorumluluk düştü.

"SÖZÜN BÖYLE KALMIŞ OLMASI İYİ DEĞİL"

Bence genel başkan da o tanımlamayı yaptığından memnun değildir. Bu sözün böyle kalmış olması sayın genel başkanın siyasi tarihinde iyi bir şey değil onun için. 'Bulun bagajı olmayan birisini' sözlerini kast ediyorum. Parti tarihini bilen, parti kültürüne sahip, bagajsız arkadaşların yüzleri, binleri bulduğunu biliyorum. Ben de onlardan biriyim. Ben röportajımda kararlı ve vefayı değişim diyorum. Bugüne kadar vefasızlık yapmadım. Biz de bir siyasi lidere rakip çıkınca ağzına geleni söylüyor. Ben onu yapmam. Ama içerik olarak en sert şekilde eleştiririm. Ben CHP'yi daha iyi yönetirim diyorum. CHP'de hiçbir görevimi eksiksiz yaptım. Şimdi CHP'yi Türkiye'de yönetilen en iyi kurumu yaparım.

"İŞİ YÜKSEK MOTİVASYONDA YAPARIM"

Harbiye'ye kaydolan asker bir gün genel başkan olmas ister ya. CHP'de de herkes partiye kaydolduğu gün, kayıttan önce bir gün Atatürk'ün koltuğunda oturan genel başkanın görevini yapmayı ister. 29 Mayıs sabahı böyle kalkmadım, hiç takaatim yoktu. Hangi işi yapıyorsam yüksek motivasyonda yaparım. Bütün enerjimi, birikimimi, zekamı oraya veririm. Bu çok iyi bir şey değil; mesela dinlenmeyi bilmem, ailemi ihmal ederim. Bu oda başkanlığında, genel sekreterliğinde, milletvekilliğinde, grup başkan vekilliğinde de böyleydi.

"BU SEÇİMİN AHLAKİ MEŞRUİYETİ YOK"

Biz kazanmamız gereken seçimi kaybettik. Erittikleri, yok ettikleri Türk Lirasından daha çok değer kaybetmiş iktidara kaybettik. Seçimle ilgili ahlaki meşruiyet açısından sorunları vardı. Deniyor ki, 'bunlar dağdakilerle video çektiler' diyor. Bunu 24 televizyonda canlı yayınlatacaksın, her gün mitingte yayınlatacaksın. Ahlaki meşruiyeti yok bu seçimin. Genel başkanın, CHP'lilerin, o seçimi yaşayan herkes biliyor ki büyük ahlaksızlıklara rağmen mücadele ettik. Ama bu CHP'nin Cumhuriyetin 100. yılında kaybetmenin mazareti olamaz.

"MAZARET ÜRETMEYİ ZUL SAYIYORUZ"

Devletin uçağını kullandılar, açılışları kullandılar, valileri il başkanları gibi kullandılar. Bu başka bir şey. CHP'nin öz eleştiri yapması başka şey. Ömer Çelik, 'Kılıçdaroğlu dışında herkes meşru görüyor' diyor. Görmüyoruz kardeşim. Dünyaya rezil ettiniz beni. Muhalefet seçmeni de kendisini de böyle bir seçimi kaybetmeye mazaret üretmeyi kendine zul sayıyor. Bu seçimdeki bütün pisliklerini muhaleetin kendi özeleştirisi üzerinden yıkayamaz. Eğer ahlaken iyi seçim yapıldığını savunan varsa çıksın karşıma tartışalım. Ömer Çelik fırsatçılık yapıyor. Siyasi yankesicilik yapıyor.

"ATATÜRK GELSE ŞANSI YOK" YORUMLARI

Sayın İnce'nin söylediği söz ileri söz. Atatürk'ü bugünkü siyasi söylemde kullanmayı hiç doğru bulmuyorum. Benim yönettiğim CHP'de bir daha delege ile genel başkan seçmeyeceğiz. Üyelerimizle seçeceğiz. Hatta Cumhurbaşkanı adayını bile bütün üyelerimizle yapacağımız teamülle belirleyeceğiz. Ben önseçim rekoru kırmasaydım bugün karşınızda oturamazdım.

"BU DELEGE BU PARTİNİN EVLADIDIR"

Genel merkez il seçimlerine taraf oluyor. Bunlar doğru işler değil. Genel başkanın 'örgüt bataklıktır' deyimi de talihsiz bir tanımlama. Üyeler delege seçiyorlar. Bu delege bu partinin evladı. Bu delegenin nesi var? Bir sorumluluğu var. Bir bakalı, manavı, komşusu, dünürü, çocuğu, berberi var. Berber traş yaparken diyor ki 'değişim olmazsa kimse oy vermeye gitmeyecek bilgin olsun'. O delege nasıl asker delege olacak?

Ayrıntılar geliyor...