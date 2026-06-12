CHP heyeti Silivri operasyonunun hukuki sürecini yerinde izleyecek
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Silivri Belediyesine yönelik operasyonun ardından sürecin takip edilmesi için Genel Başkan Yardımcısı Av. Hasan Efe Uyar başkanlığında bir heyet görevlendirdi. MYK toplantısının ardından İstanbul'a hareket eden heyetin, yetkililerden hukuki durum hakkında bilgi alacağı ve gelişmeleri yakından izleyeceği bildirildi
Giriş: 12 Haziran 2026 - 21:18 Güncelleme:
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Silivri Belediyesine yönelik operasyonla ilgili sürecin yerinde takip edilmesi amacıyla bir heyet görevlendirdi.
Genel Başkan Yardımcısı Av. Hasan Efe Uyar başkanlığındaki heyetin, MYK toplantısının ardından İstanbul’a hareket ettiği öğrenildi.
Heyetin, ilgili yetkililerden operasyonun hukuki boyutuna ilişkin bilgi alacağı ve süreci yakından takip edeceği belirtildi.
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