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        Haberler Gündem CHP heyeti Silivri operasyonunun hukuki sürecini yerinde izleyecek

        CHP heyeti Silivri operasyonunun hukuki sürecini yerinde izleyecek

        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Silivri Belediyesine yönelik operasyonun ardından sürecin takip edilmesi için Genel Başkan Yardımcısı Av. Hasan Efe Uyar başkanlığında bir heyet görevlendirdi. MYK toplantısının ardından İstanbul'a hareket eden heyetin, yetkililerden hukuki durum hakkında bilgi alacağı ve gelişmeleri yakından izleyeceği bildirildi

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 12 Haziran 2026 - 21:18 Güncelleme:
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        Kılıçdaroğlu'ndan Silivri hamlesi

        Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Silivri Belediyesine yönelik operasyonla ilgili sürecin yerinde takip edilmesi amacıyla bir heyet görevlendirdi.

        Genel Başkan Yardımcısı Av. Hasan Efe Uyar başkanlığındaki heyetin, MYK toplantısının ardından İstanbul’a hareket ettiği öğrenildi.

        Heyetin, ilgili yetkililerden operasyonun hukuki boyutuna ilişkin bilgi alacağı ve süreci yakından takip edeceği belirtildi.

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        #CHP Silivri heyeti
        #Kılıçdaroğlu
        #haberler
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