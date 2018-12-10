CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in hafta sonu yaptıkları görüşmeler üzerine İYİ Parti TBMM Grup Başkan Vekili Lütfü Türkkan, "Gece yarısı denilen zirve, biz salı akşamına kadar bu konuların bitirilmesi, çarşamba günü de açıklama yapılması arzusundayız" dedi.

İYİ Partili Türkkan, TBMM'deki bütçe görüşmeleri öncesi Habertürk Haber Müdürü Sibel Erdem ile Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya'nın sorularını yanıtladı.

Kılıçdaroğlu ile Akşener'in geçtiğimiz günlerde yaptığı görüşmeyi değerlendiren Türkkan, "Gece yarısı denilen zirve; biz salı akşamına kadar bu konuların bitirilmesi, çarşamba günü de açıklama yapılması arzusundayız. Her iki tarafta da kendi aralarında görüşüyorlar. Bir takım konularda anlaşma zemini arıyorlar. Çarşamba gününe kadar iki lider birkaç defa da gündeme gelebilir" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayının kimin olması konusuna değinen İYİ Partili Türkkan, "Eğer bizde kalacaksa Mansur Yavaş'ın bizden aday olmasını isteriz, CHP ısrar ediyorsa Mansur Yavaş'ı aday göstermeleri. Biz bu ittifakın netice almasından yanayız. Bu ittifakın uzlaşmayla sonuçlanacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Türkkan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı içinse "İstanbul konusunda CHP 'Biz kendimiz aday çıkaracağız' dedi, bizden de destek görebilir" diye konuştu.

Lütfü Türkkan, CHP ile İYİ Parti arasında yürütülen görüşmelere ilişkin olarak da, "Bu ittifakın olumlu sonuçlanması konusunda her iki tarafta da bir irade var" dedi.

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