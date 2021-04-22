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CHP'li Ağbaba'dan "çocuk işçiliği" açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Türkiye'de çocuk işçiliğinin arttığını, bunun en önemli sebeplerinden birinin yoksulluk olduğunu öne sürdü.

CHP'li Ağbaba'dan
AA

Ağbaba, yazılı açıklamasında, TÜİK 2020 yılı istatistiklerine göre, 15-17 yaş grubundaki çocukların iş gücüne katılma oranının yüzde 16,2 olduğunu, bu oranının, erkek çocuklar için yüzde 23,4, kız çocuklar için yüzde 8,6 olarak belirlendiğini aktardı.

15-17 yaş arası 3 milyon 660 bin çocuğun 593 bininin, iş gücü içerisinde göründüğünü, 501 bin çocuğun ise istihdamda yer aldığını ifade eden CHP'li Ağbaba, şunları kaydetti:

"Yani resmi verilere göre, en az yarım milyon çocuk ailesinin geçimine katkıda bulunabilmek için çalışmakta. Resmi olmayan verilere göre ise Türkiye'de 1 milyona yakın çocuk sokakta çalışma adı verilen, çiçek satıcılığı, araba camı silme, geri dönüşüm atıkları toplama, zorla dilendirilme gibi sahalarda çalışmaktadır. Bunun yanı sıra ise 350 bin civarında çocuk mesleki eğitim kapsamında çırak olarak çalıştırılmaktadır. Türkiye'de resmi ve gayri resmi verilere göre çocuk işçi sayısı yaklaşık 2 milyon civarında."

Ağbaba, 4857 sayılı İş Kanunu'nun 71. maddesine göre, Türkiye'de çocukların çalışma yaşının 15 olduğunu, buna rağmen 15 yaş altında özellikle de kayıt dışı çalıştırılan çocukların iş cinayetlerinde can verdiğini öne sürdü. 2016-2020 yıllarında, 328 çocuk işçinin, iş cinayetlerinde yaşamını yitirdiğini belirten Ağbaba, bunların 106'sının 14 yaş ve altında olduğunu iddia etti.

- "Aile Destekleri Sigortası derhal hayata geçirilmelidir"

Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, Türkiye'de artan çocuk işçiliğinin en önemli sebeplerinden birinin yoksulluk olduğunu, yoksul ailelerin çocuklarının, geçimlerini sağlayabilmek için, hangi yaş aralığında yer aldığı fark etmeksizin çalışma yaşamına katıldıklarını öne sürdü.

Veli Ağbaba, şunları kaydetti:

"Türkiye'de çocuk emeğine son verilmesi, 18 yaş altı çocukların çalıştırılmasının önüne geçilmesi için gerekli yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi gerekmektedir. Çocukların stajyer ve çıraklık adı altında ucuz iş gücü olarak çalıştırılmalarına son verilmelidir.

ILO'nun 138 No'lu 'Asgari Yaş Sözleşmesi' ve 182 No'lu 'En Kötü Biçimlerdeki Çocuk İşçiliğinin Yasaklanması ve Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Acil Eylem Sözleşmesi' hükümlerine uyulmalıdır. Çocuk işçiliğini önlemek için öncelikli olarak ailelerin ekonomik durumunu yükseltecek ve işsiz aile bireylerine istihdam sağlayacak ekonomi politikaları oluşturulmalıdır. Bu nokta da Aile Destekleri Sigortası derhal hayata geçirilmelidir."

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