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        Haberler Gündem Politika CHP'li Çelik'ten "otopark" iddiasına yanıt | Son dakika haberleri

        CHP'li Çelik'ten "otopark" iddiasına yanıt

        CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yapılan saldırının ardından sosyal medyada ortaya atılan "Otoparka giriş talebi olmadı" ifadelerinin gerçeği yansıtmadığını bildirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.05.2025 - 22:50 Güncelleme: 04.05.2025 - 22:51
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        CHP'li Çelik'ten "otopark" iddiasına yanıt
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        CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İstanbul Valiliği'nin "Atatürk Kültür Merkezinde meydana gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik saldırı olayı ile ilgili olarak, bazı basın yayın kuruluşlarında yer alan 'Atatürk Kültür Merkezine girişi sırasında makam aracı kapalı otoparka alınmadı' şeklinde yapılan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. İddia edilenin aksine otopark girişindeki yoğunluktan dolayı trafiği pas geçmek maksadıyla araçlardan daha geride inilerek ve yürüyerek program alanına gidilmiştir." açıklamasına şöyle yanıt verdi:

        "Özel'in makam aracı otoparka alınmadı" iddiasıyla ilgili açıklama
        "Özel'in makam aracı otoparka alınmadı" iddiasıyla ilgili açıklama

        Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’e yapılan alçak saldırı sonrası dolaşıma sokulan “Otoparka giriş talebi olmadı” ifadeleri gerçeği yansıtmamaktadır.

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        İstanbul Valiliği ile yaptığımız görüşme sonucunda sürecin incelendiği tarafımıza bildirilmişti. Buna rağmen neden böyle bir açıklama yapıldığını, kamuoyunun neden yanıltıldığını anlamakta zorlanıyoruz.

        Özgür Özel'e tokatlı saldırı
        Özgür Özel'e tokatlı saldırı Haberi Görüntüle

        "GENEL BAŞKANIMIZIN ARACI ALINMADI"

        İşin gerçeği şöyledir; Genel Başkanımız Ankara’dan kara yoluyla 1 saat önce cenaze töreninin yapılacağı alana gelmiş, Atatürk Kültür Merkezi’nin (AKM) tam karşısındaki otelde tören saatini beklemiş ve törene yürüyerek geçmiştir.

        Genel Başkanımız AKM içerisinde törendeyken ekibi tarafından aracının otoparka alınması ısrarla talep edilmiş, bu konuda tartışma yaşanmasına rağmen, saldırının gerçekleştiği ve başka siyasi partilerin araçlarının alındığı protokol alanına Genel Başkanımızın aracı alınmamıştır.

        Alçak saldırıyı gerçekleştiren cani ile ilgili hukuki süreci, İl Hukuk Komisyonumuz’dan 10 avukatımız Gayrettepe Emniyet Müdürlüğü’nde takip etmektedir.

        "İHMALİ OLAN TÜM YETKİLİLER HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ"

        Ayrıca bu alçak saldırıda ihmali olan tüm yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunacağız.

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        Bir cani sokakta rahatça gezerken, Cumhurbaşkanı adayımız ve belediye başkanlarımız başta olmak üzere binlerce suçsuz insanın tutuklu yargılanıyor olması çürümüş adalet sisteminin bir sonucudur.

        Adalet sistemini çürütenler ve saldırganlar şunu iyi bilmelidir; Cumhuriyet Halk Partisi bu alçak saldırılar karşısında Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel öncülüğünde bir milim geri adım atmadan kararlılıkla mücadelesini sürdürecektir!

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