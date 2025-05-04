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        Haberler Gündem Emniyetten 'Özgür Özel'in makam aracı otoparka alınmadı' iddiasıyla ilgili açıklama

        Emniyetten 'Özgür Özel'in makam aracı otoparka alınmadı' iddiasıyla ilgili açıklama

        CHP Lideri Özgür Özel'in makam aracının AKM'nin kapalı otoparkına alınmadığı yönündeki iddialar ile ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2025 - 20:09 Güncelleme: 04.05.2025 - 20:09
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        "Özel'in makam aracı otoparka alınmadı" iddiasıyla ilgili açıklama
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        İstanbul Emniyet Müdürlüğü, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in makam aracının Atatürk Kültür Merkezi'nin kapalı otoparkına alınmadığı yönünde yapılan haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

        İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Atatürk Kültür Merkezinde meydana gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik saldırı olayı ile ilgili olarak, bazı basın yayın kuruluşlarında yer alan 'Atatürk Kültür Merkezine girişi sırasında makam aracı kapalı otoparka alınmadı' şeklinde yapılan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. İddia edilenin aksine otopark girişindeki yoğunluktan dolayı trafiği pas geçmek maksadıyla araçlardan daha geride inilerek ve yürüyerek program alanına gidilmiştir."

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