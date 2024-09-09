CHP'li Özcan'dan Yedigöller tepkisi

Bolu Belediye Meclisi Eylül ayı toplantısı Bolu Belediye Meclisi Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, yalnızca Bolu’dan giriş yapılabilen doğa harikası Abant Gölü Milli Parkı’na Düzce tarafından da giriş yapılabilmesi için Düzce İl Özel İdaresi ekipleri tarafından başlatılan yol çalışmasına tepki gösterdi.

"YOLU AÇMAK İÇİN BİNLERCE AĞAÇ KESİLMİŞ"

Tanju Özcan, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'ye yüklenerek, "Düzce Belediye Başkanı durup dururken ‘Abant'a Düzce'den yolu bağlayacağız’ diye açıklama yaptı. Bir ay boyunca acaba tepki veren olur mu diye sustum. Orayı karış karış dolaştık. Amaç o yolu düzeltmek değil, genişletip açmak. Çok sayıda ağaç kesilmiş. Buradan mevcut Abant yoluna alternatif olarak bir yol yapılmaya çalışılıyor. Benim buradaki kaygım şu. Bolu'ya yaklaştıkça yol çok daralıyor. Açmak için şimdiden binlerce ağaç kesilmiş. Nüfus yoğunluğumuz Bolu'nun batısında İstanbul, Bursa, Kocaeli hepsi o tarafta. Abant'a gelenlerin 6'da 5'i İstanbul yönünden geliyor. Bizim buradaki yol üzerinde esnaflarımız var, binlerce kişi çalışıyor otellerde. O yol o şekilde açılırsa oradaki esnafımız ne olacak? Oradaki çalışanlar işsiz kalacak. Bu boyutunu da düşünmek zorundayım ve bunu sadece ben düşünmek zorunda değilim. Niye sesiniz çıkmıyor. Kendi partim değil burada AK Parti'nin il başkanı var, CHP'nin var, MHP'nin var, başka partilerin var. Niye sesiniz çıkmıyor? Göz göre göre binlerce ağaç kesilecek. Batı tarafından gelenler o yolu kullanacak. Ne olacak bizim esnafımızın hali" diye konuştu.