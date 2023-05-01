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HABERTURK.COM

Yurt dışında seçmen oyunu kullanıyor. Oylar mühürleniyor, uçakla Türkiye'ye geliyor. İmza ve tutanakla gümrükte teslim alınıyor. Seçim gününe kadar kapalı bir yerde muhafaza ediliyor. Seçim günü sayım başlayınca orada da sayım başlıyor. 2015 seçiminde yurt dışına oyları almaya giden uçakta bizzat ben de vardım. Yurt dışında oy kullanma oranları artıyor. 3,5 milyon civarında seçmen var. Oy kullanma oranı arttıkça kim daha örgütlüyse, kim seçmeni sandığa çıkarsa kazançlı çıkıyor. Oy kullanma oranı arttıkça oy oranlarında değişiklik bekleyebiliriz. Türkiye'de oylar sayıldıktan sonra yurt dışı oyları ekleniyor. Onun için yurt dışında kullanılan oylar kıymetli.

"YSK ISLAK İMZALI TUTANAKLARI BİZLE PAYLAŞIYOR"

Biz test ediyoruz. Bu seçimde 192 bine yakın sandık var. Oy kullanma işlemi bitti, sayımlar başladı. Bazı yerde seçmen sayısı az daha hızlı saydı. Sisteme girilmeye başlanıldığı anda 30-40 bin kişi aynı anda sisteme veri giriyor. Sistemde bir sıkıntı beklemiyoruz. Sandıkların başındaki arkadaşların temel işlemlerinden bir tanesi şu. Islak imza tutanağı aldığınızda ilgili ilçeye, ile götürdüğünüzde o tutanak değişmez o saatten sonra. YSK ıslak imzalı tutanakları bizimle paylaşıyor. Bizim de ıslak imzalı tutanaklarımız var. Bunları karşılaştırdığımızda yeşile düşüyorsa tutuyor. Kırmızıya düşüyorsa itiraz ediyoruz. Islak imzalı tutanaklar ilçede ayrıca sisteme giriyor.

"SEÇİM ORTAMINA GİDEN İKLİMİ ZEHİRLİYORLAR"

Bir bölgede bir sandık sorumlusu oluşturmakta sıkıntı yaşıyoruz diyelim. Orada Saadet Partisi güçlü diyelim. Saadet bize destek veriyor. Bir de müşahitler var. Seçim gününe kadar hazırlayabilirsiniz. Müşahit gözlemci demek. Seçime ve sayıma katkı sunanlar. Vatandaşlar seçimden sonra sayımı takip edebilirler, bir engel yok. 192 bin sandık kurulacak. İktidar için 'bu adamlar seçim yapmayacak' diye konuşuluyordu. Sandığa gidilsin diye çağrı yapıyoruz. Şimdi 'Siz kazansanız bile size vermezler'i konuşturmaya başladılar. Bu da bir seçim güvenliği meselesi. Seçim ortamına giden iklimi zehirliyorsunuz.

"DEPREMZEDELER OYUNU KULLANMAK İSTİYOR"

Depremde diğer illere taşınan seçmenlerle ilgili olarak taşıma anlamında bazı tedbirler alıyoruz. İstanbul, Ankara, Antalya'ya gelindi. Bu bir siyasi partinin yapacağı iş değil. Bir siyasi partinin oradaki seçmenin tamamını taşıması mümkün değil. Bayramda tren yolları ücretsiz olabiliyor. Buyursunlar burada yapsınlar. Vatandaşımız CHP ilçesine gidecek. 'Benim adım bu, 5 kişiyiz, TC kimlik numaram şu' diyecek. Ona göre formül arayışı içine gireceğiz. Oraya gidip oy kullanıp, daha sonra geri dönecekler. Onları orada bırakamazsınız. Dolayısıyla bu tek partinin işi yapacağı değil. Hükümet bunu yapmalı. Depremzedelerin büyük kısmı gidip orada oy kullanmak istiyor.

"İKTİDARIN PLANLAYIP YAPAMADIĞINI BİZ YAPTIK"



İttifak sistemi yaşıyoruz. İttifakın kaçınılmaz olduğunu düşünüyor seçmenin büyük kısmı. Cumhur İttifakı'nda AK Parti'nin listesinden HÜDA PAR ve DSP Genel Başkanı giriyor. Bizim beraber giriyor olmamız, Cumhur İttifakı partilerin ayrı giriyor olması bize avantaj sağlıyor. Şunu iddia edemeyiz. Bir yerde CHP seçmeninin yüzde 100'ü işbirliği yaptığımız partiye yönlendirdik diyelim. Yüzde 100 oy vermeyebilir. Başka partilerden CHP'ye yüzde 100 oy gelmeyebilir. Biz Bursa Büyükşehir Belediyesi'ni yüzde 47 ile kaybettik. İçimizde ukde. Bu seçimde de bazı arkadaşlarımızın tereddütlerinin son güne kadar azalacağını düşünüyorum. İktidarın planladığı ama yapamadığı şeyi biz yaptık. Sahada 6 partinin örgütleri, teşkilatları 2, 3 yıldır birbiriyle görüşüyor, beraber kampanya yürütüyorlar. Şu anda 6 farklı örgüt sahadayız. Ayrı ama birbiriyle koordinasyon içinde çalışıyor. Muhalefete muhalefet etmeyi bu ortamda doğru bulmam. Çok farklı siyasi köklerden gelen partilerin genel başkanları imza atmış. Biz otoriter kişiyi sandık yoluyla değiştirmek için yola çıkmışız. Bazı arkadaşlarımız sıradan bir seçim imiş gibi konuşuyor.

"BİRİNCİ TURDA SEÇİMİ KAZANACAĞIZ KANAATİNDEYİZ"

Vatandaşımız siyasi partiler konusunda farklı tercihte bulunabilir. Şunu görüyorum ki, vatandaşımız son güne kadar oturacak, düşünecek, tartışacak ve ona göre oy verecek. Cumhurbaşkanlığı konusunda kararını vermiş, siyasi partilere vereceği oyu da netleştirecek. Anketler faklı zamanlarda anlık fotoğraf çeker. Gördüğümüz anketlerin tamamında sayın Kılıçdaroğlu'nun trendi yukarı doğru. Sayın Erdoğan konusunda dalgalı seyir var. Diğer adaylarla ilgili yorum yapmayayım. Biz birinci turda seçimi kazanacağız kanaatindeyiz.