CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuşuyor.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının satırbaşları şöyle:

"Biz özgürlükçü bir partiyiz, yasakçı bir parti değiliz. Her inanca saygılıyız. Bu bizim görevimizdir. İnsanların kimliklerine, yaşam tarzlarına saygı göstermek bizim görevimizdir. Hiçbir inanç siyasete kurban edilmemelidir. Hiç kimsenin inancını siyasete malzeme etmedik. Tek isteğim inançlar siyasete malzeme edilmesin.

Birileri milletin iradesiyle oynadı, Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasını elinden alındı. Bu mağduriyet giderilmeli. Çok partili hayatın ikinci partisi olan Demokrat Parti'nin çok sayıda insanı bugün aramızda değil. Onları rahmetle anmak boynumuzun borcudur. Onlar büyük hizmetler yaptılar. Biz demokrasiyi savunmak ve darbelere karşı durmak zorundayız. Demokrasi sürekli kendisini geliştiren bir kavramdır.