Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Yozgat'ta düzenlenen mitingde özetle şunları söyledi:

"Yiğidin harman olduğu Yozgat, yüreğinde Atatürk sevgisi olan Yozgat merhaba hoşgeldiniz. Yozgat'taki çiftçiler 2 Nisan'da tepkilerini gösterdi. Bir de baktılar ki sandığı da birileri ellerinden almaya, Ekrem İmamoğlu'nu ellerinden almaya kalktılar Yozgat ayağa kalktı. Sandılar ki Yozgat'tan ses gelmeyecek. O traktörlerin kornaları tüm Türkiye'den duyuldu.