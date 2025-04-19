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        Haberler Gündem CHP lideri Özel Özel Yozgat'ta açıklamalarda bulundu

        CHP lideri Özel Yozgat'ta konuşuyor

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisince Yozgat'taki Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde açıklamalarda bulunuyor. İşte o açıklamalardan başlıklar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.04.2025 - 14:20 Güncelleme: 19.04.2025 - 14:31
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        CHP lideri Özel Yozgat'ta konuşuyor
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        Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Yozgat'ta düzenlenen mitingde özetle şunları söyledi:

        "Yiğidin harman olduğu Yozgat, yüreğinde Atatürk sevgisi olan Yozgat merhaba hoşgeldiniz. Yozgat'taki çiftçiler 2 Nisan'da tepkilerini gösterdi. Bir de baktılar ki sandığı da birileri ellerinden almaya, Ekrem İmamoğlu'nu ellerinden almaya kalktılar Yozgat ayağa kalktı. Sandılar ki Yozgat'tan ses gelmeyecek. O traktörlerin kornaları tüm Türkiye'den duyuldu.

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