CHP Lideri Özel: Savcı, bir kişilik davaya 50 gündür iddianame yazamadı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak" suçundan tutuklanmasının ardından Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer, Gezi Parkı davası kapsamında hüküm giyen Osman Kavala, Tayfun Kahraman ve Can Atalay ile hükümlü avukat Selçuk Kozağaçlı'yı cezaevinde ziyaret etti.

Özel, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda yaklaşık 3,5 saat süren ziyaretin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 51 gündür tutuklu bulunan Ahmet Özerin CHP'nin 11 yıldır üyesi olduğunu söyledi.

Söz konusu 12 kişi ile yapılan görüşmelerin içeriğinin suç oluşturmadığını savunan Özel, Ahmet Özerin DEM Parti ile ilişkisinin bulunduğunu ancak meşru siyaset zemininden hiç sapmadığını dile getirdi.

CHP'nin seçim anketlerinde önde gittiğini belirten Özel, "Her şey AK Partinin gidişini gösteriyor ya, bu yaptığınızla bir tane AK Partili dışarıda bırakmaz bu Silivriye doldururuz. Bak yapmayacağız, vallahi de billahi de 10 yıl önceki telefon görüşmenizden suç icat etmeyeceğiz ama tut ki gözümüz döndü hepinizi atarız içeri bu yöntemle. İş mi, akıl mı bunu bir düşünün. Onun için bir an önce şu iddianamenin yazılmasını, Ahmet Özerin hiç beklemeden tutukluluk halinin ortadan kaldırılmasını, tutuksuz yargılanmasını, çok eminiz ki yargılamanın sonunda suçlu olmadığının ortaya çıkmasını bir an önce istiyoruz." diye konuştu.