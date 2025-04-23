CHP Lideri Özgür Özel: Depremin etkilerini dikkatle takip ediyoruz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'daki 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu.

Özel şu ifadelere yer verdi:

Bugün İstanbul’da Marmara Denizi açıklarında yaşanan ve artçıları hala devam eden depremin etkilerini dikkatle takip ediyoruz. Tüm belediyelerimiz vatandaşlarımıza destek için tam bir teyakkuz halinde çalışmaktadır, atılacak her adıma katkı vermeye de hazırdır. Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, herhangi bir can ve mal kaybı olmamasını diliyoruz.

Bugün İstanbul’da Marmara Denizi açıklarında yaşanan ve artçıları hala devam eden depremin etkilerini dikkatle takip ediyoruz.



Tüm belediyelerimiz vatandaşlarımıza destek için tam bir teyakkuz halinde çalışmaktadır, atılacak her adıma katkı vermeye de hazırdır.



Depremden… — Özgür Özel (@eczozgurozel) April 23, 2025

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