Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, "Millet iradesine sahip çıkıyor" mitingine katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, halka seslendi. Özel, özetle şunları söyledi:

"Emeğin başkentinde, alın terinin başkentinde, kardeşliğin başkentinde bu güzel meydanı saygıyla selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz, bu meydanı dolduran her görüşten, siyasi iradesine sahip çıkan, haktan, hukuktan yana olan Kocaeli'nin bütün demokratlarına merhaba. İzmit Belediyesi'ni iki seçim kazanırken onun yanına Derince ve Karamürsel'i ekledik. Tüm Kocaeli'ye selam olsun.

Buradan Kocaeli'ne söz veriyoruz önümüzdeki seçimlerde halkçı belediyeciliği Kocaeli'nin tamamına getireceğiz. İBB'yi aldığımızda belediyenin kamu ve parti teşkilatlarına tahsis edilen araçları yan yana koyduğumuzda alana sığmamıştı. Anne Taksi uygulamasını yapıp o araçları annelere tahsis edenlere helal olsun. Kocaeli vergi sıralamasında bazen 3. bazen 2. sırada. Kişi başına vergi vermede ise Kocaeli 1. sırada. Vergi verme konusunda ise yüzde 98 ile yine en önde.

Kocaeli 1 Trilyon Lira vergi vermiş, 36 milyar TL ödenek almış. Yani Kocaeli kepçeyle vermiş ama ona AK Parti çay kaşığıyla vermiş. Sağlık hizmetleri yatırımında 81 il içinde Kocaeli 61'inci sırada. Kocaeli'nde bir metroyu bitirmekten acizler. Trabzon 5 dönemdir AK Parti'de, 1 metro yok. Nasıl olur dedim İstanbul'da 1 Trabzonlu 10 metro yapıyor; Trabzon'da 10 AK Partili 1 metro yapamıyor.