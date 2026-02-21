Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika CHP lideri Özgür Özel İzmit'te konuşuyor | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        CHP lideri Özel İzmit'te konuşuyor

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki "Millet iradesine sahip çıkıyor" eyleminde konuşuyor. İşte Özel'in açıklamalarından başlıklar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.02.2026 - 14:17 Güncelleme: 21.02.2026 - 14:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        CHP lideri Özel İzmit'te konuşuyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, "Millet iradesine sahip çıkıyor" mitingine katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, halka seslendi. Özel, özetle şunları söyledi:

        "Emeğin başkentinde, alın terinin başkentinde, kardeşliğin başkentinde bu güzel meydanı saygıyla selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz, bu meydanı dolduran her görüşten, siyasi iradesine sahip çıkan, haktan, hukuktan yana olan Kocaeli'nin bütün demokratlarına merhaba. İzmit Belediyesi'ni iki seçim kazanırken onun yanına Derince ve Karamürsel'i ekledik. Tüm Kocaeli'ye selam olsun.

        Buradan Kocaeli'ne söz veriyoruz önümüzdeki seçimlerde halkçı belediyeciliği Kocaeli'nin tamamına getireceğiz. İBB'yi aldığımızda belediyenin kamu ve parti teşkilatlarına tahsis edilen araçları yan yana koyduğumuzda alana sığmamıştı. Anne Taksi uygulamasını yapıp o araçları annelere tahsis edenlere helal olsun. Kocaeli vergi sıralamasında bazen 3. bazen 2. sırada. Kişi başına vergi vermede ise Kocaeli 1. sırada. Vergi verme konusunda ise yüzde 98 ile yine en önde.

        Kocaeli 1 Trilyon Lira vergi vermiş, 36 milyar TL ödenek almış. Yani Kocaeli kepçeyle vermiş ama ona AK Parti çay kaşığıyla vermiş. Sağlık hizmetleri yatırımında 81 il içinde Kocaeli 61'inci sırada. Kocaeli'nde bir metroyu bitirmekten acizler. Trabzon 5 dönemdir AK Parti'de, 1 metro yok. Nasıl olur dedim İstanbul'da 1 Trabzonlu 10 metro yapıyor; Trabzon'da 10 AK Partili 1 metro yapamıyor.

        Kocaeli'nde de aynı durum var. Kocaeli'nde, sırtını şehre dönenleri Kocaeli unutmasın. Kartepe'yi kanser tepe, İzmit'i kanser yuvası yaptırmayacağız pankartını görüyorum. Kartepe'yi hurda fabrikasına teslim etmeyeceğiz. Siz çevreniz için mücadele edin biz sizin yanınızda olacağız. Kartepe'ye bir destek de Tarkan'dan bekliyor Kocaeli.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Tatlı hamurunu ayakla çiğnediler

        Tatlı hamurunu ayağıyla çiğnediği görüntüleri ortaya çıkan işletme, ekipler tarafından mühürlenerek kapatıldı

        #kocaeli
        #İzmit
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İşte Okan Buruk'un Konyaspor 11'i!
        İşte Okan Buruk'un Konyaspor 11'i!
        Bir gecede ses telleri felç olan anneyi doktor kızı iyileştirdi
        Bir gecede ses telleri felç olan anneyi doktor kızı iyileştirdi
        Doğalgaz yönetmeliği değişti
        Doğalgaz yönetmeliği değişti
        Önce araba sonra cip çarptı! 1 ölü
        Önce araba sonra cip çarptı! 1 ölü
        İtalyan devinden Zeki Çelik bombası!
        İtalyan devinden Zeki Çelik bombası!
        Denizden çıkardı, 3 bin dolara sattı
        Denizden çıkardı, 3 bin dolara sattı
        "Gerekeni yaptım"
        "Gerekeni yaptım"
        Bir prensin çöküş hikâyesi
        Bir prensin çöküş hikâyesi
        Hitler'in doğduğu ev polis karakolu oluyor
        Hitler'in doğduğu ev polis karakolu oluyor
        Sigortasız çalışmada zaman aşımı
        Sigortasız çalışmada zaman aşımı
        ABD'nin 'İran' planları: Rejim değişikliği masada
        ABD'nin 'İran' planları: Rejim değişikliği masada
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Rıza Karaağaçlı: Popüler olduğumu bilmiyordum
        Rıza Karaağaçlı: Popüler olduğumu bilmiyordum
        İftarı hızlı yapanlar dikkat!
        İftarı hızlı yapanlar dikkat!