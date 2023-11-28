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        Haberler Gündem Politika CHP Lideri Özgür Özel, Perşembe sabahı İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'i ziyaret edecek - Gündem Haberleri

        CHP Lideri Özgür Özel, Perşembe sabahı İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'i ziyaret edecek

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Perşembe sabahı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret edeceği öğrenildi

        mahirkilic@haberturk.com
        Giriş: 28.11.2023 - 23:21 Güncelleme: 28.11.2023 - 23:32
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        Özel'den Akşener'e kritik ziyaret
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        Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün işbirliği çağrısı yaptığı İYİ Parti Lideri Meral Akşener'i Perşembe sabahı ziyaret edecek.

        GÜNDEMDE İTTİFAK MI VAR?

        Özel'in İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'le ittifaklar başta olmak üzere gündeme ilişkin gelişmeleri görüşeceği ifade ediliyor.

        İŞBİRLİĞİ ÇAĞRISI YAPMIŞTI

        Özel bugün yaptığı CHP Grup toplantısı konuşmasında Akşener'e işbirliği çağrısı yapmış, "Bu belediyeler sadece CHP’lilerin oyuyla kazanmadık. İstanbul’da İstanbul ittifakıyla Türkiye’nin diğer yerlilerinde Millet İttifakı ile. Ankara’yı peşkeş çekenler parsel parsel satanlar İstanbul’un üstünde helikopterle Katarlılara kupon arsa satanlar değil de dürüst insanlar yönetsin diye destek aldık. Bundan sonraki süreçte de siyasi partilerle işbirliğini konuşmaya, bütün Türkiye’yi dürüst namuslu ve çalışkan insanların yönettiği belediyeleri korumaya Türkiye’ye kazandırmak için büyük güç birliğine davet ediyoruz” ifadelerini kullanmıştı

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