CHP'nin aday göstermemesi üzerine Kırklareli’nde 31 Mart Yerel Seçimlerine bağımsız girip resmi olmayan sonuçlara göre başkan seçilen Mehmet Siyam Kesimoğlu 17 bin 176, Cumhur İttifakı'nın adayı MHP'li Derya Bulut ise 16 bin 928 oy aldı. Bulut, arada bulunan 248 oyla ilgili dün MHP ve AK Parti teşkilatı ile birlikte İlçe Seçim Kuruluna giderek itirazda bulundu. İtiraz üzerine İlçe Seçim Kurulu, bugün 170 sandaki oyların yeniden sayılmasına karar verdi. Kararın ardından Mehmet Siyam Kesimoğlu'na destek vermek için Muharrem İnce'nin yanı sıra, CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel ve birçok milletvekili destek olmak amacıyla Kırklareli Adliye Sarayının önüne gelerek çıkan karara ilişkin itirazda bulundu.



Kırklareli Adliye Saray'ında gerçekleşen itiraz neticesinde açıklamalarda bulunan Kesimoğlu, "Bildiğiniz gibi İlçe Seçim Kuruluna itiraz kabul edildi. Cumhur İttifakı’nın yaptığı itiraz kabul edildi. Oyların yeniden sayılmasına ilişkin bizde şimdi dilekçemizi hazırlıyoruz. İtirazımızı yapıyoruz. Süreç daha elbette ki devam ediyor. Biz haklıyız. 248 oy farkımız var. O sayılar o tasnifler bittikten sonra ben inanıyorum ki bizim sayımız daha da artacak. Onun için hiç telaşa, üzülmeye gerek yok aynı şekilde vakur bir biçimde, sabırlı bir biçimde yargının kararını bekleyeceğiz. Biz zaten seçim süresince hep barıştan yana olduk, kardeşlik duygusuyla hareket ettik. Hiç şevkimizi heyecanımızı kırmadık. Yine aynı vakur duruşumuzu koruyarak kararı bekleyeceğiz. İl Seçim Kurulu kararından sonra tabi ki bizde süreci takip ediyoruz. Yüksek Seçim Kuruluna kadar bu süreç devam edecek. Ama ben adım gibi eminim bin 757 tane geçersiz oy var. Şimdi oy pusulasını düşünün partinin sütunlarında o sütunun altına da vursanız geçerli ama bağımsıza olunca kabul edilmedi" şeklinde konuştu.



CHP'LİLER ONUN İÇİN SEFERBER OLDU

Çıkan karara ilişkin açıklamalarda bulunan CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, “Halkın, hukukun, adaletin peşindeyiz, arkasındayız. Kimse milletin vermediği bir görevi yapamaz” diyerek, "Milletin verdiği görevi yapanlar yapar. Bunun dışında kendisine verilemeyen göreve tevessül edenler, o görevi talep edenler aslında sandığı değil, halkı değil ben kendimi ve kendi otoritemi tanıyorum. Ve ben bana verilmeyen görevi talep ederek aslında sivil darbe girişiminde bulunuyorum demektedir. Bugün MHP'nin adayı için Cumhur İttifakı’nın da yaptığı budur." dedi.

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, "Bizim bugünkü buradaki duruşumuz hukuktan yana olmaktır. Bu günkü duruşumuz halkın seçtiği Belediye Başkanının göreve devam etmesi gerektiğini ifade etmektir. Burada sizlerin oylarına sahi çıkmaktır. Bu oya Sayın Kesimoğlu, dönem milletvekillerimiz, İl Başkanımız ve bütün Cumhuriyet Halk Partisi'nde 142 gurubun grup başkanvekili ve Genel Başkanımızın bilgisi dahilinde haklı hukuk mücadelesini destekliyoruz, sonuna kadar takip ediyoruz." ifadesini kullandı.