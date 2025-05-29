Erzincan İliç’teki Çöpler maden sahasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, "İliç’te üretimin yeniden başlaması için çevre ve insan sağlığına dair tüm önlemler alınmalı. Kapalı liç yönteminin yüzde 99 oranında güvenli olduğu belirtiliyor. Tüm tedbirler sağlandıktan sonra üretim artsın ve emekçinin hakkı verilsin" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, partisinin il binasında, Erzincan İliç’teki Çöpler altın madeni sahasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. İliç maden sahasının yeniden faaliyete geçmesiyle ilgili Sarıgül, "Üretim artmalı, alın teri ve emek mutlaka karşılığını almalı" dedi.

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Kapalı liç (metalin çözündürülmesi süreci) yönteminin pahalı ve yüksek maliyetli bir sistem olarak ifade edildiğini söyleyen Sarıgül, yönteme ilişkin şu bilgileri verdi:

"Ancak yüzde 99 oranında güvenli olduğu belirtiliyor. Bu nedenle bu yöntem üzerinde yoğun şekilde duruyoruz. Biz istiyoruz ki; doğa, çevre, insan sağlığı ve can güvenliğiyle ilgili tüm önlemler alınsın. Tüm tedbirler sağlandıktan sonra üretim artsın ve emekçinin hakkı verilsin."

‘ERZİNCAN’DA 67 KİŞİLİK KADROYA 14 BİN KİŞİ BAŞVURDU’ CHP Erzincan İl Başkanı Yalçın Tanrıverdi ise Erzincan’daki işsizlik konusuna değindi. Sağlık Bakanlığı’nın Erzincan için 67 kişilik kadrosuna çekilişle personel alımı yapıldığını söyleyen Tanrıverdi, "Çok üzücü bir tabloyla karşılaştık. 14 bin kişi sadece temizlik elemanı olmak için başvuru vardı. Bunun yanında güvenlik görevlisi ve sağlık hizmetleri için de 2 binin üzerinde başvuru vardı. 67 kişilik kadroya Erzincan gibi bir yerde, sadece burada ikamet eden kişilerin kayıt yaptırabildiği kura sürecinde bu kadar yüksek talebin olması Türkiye’nin ve Erzincan’daki işsizliğin en büyük göstergesidir" dedi. ‘DÜNYADA 9’UNCU, TÜRKİYE’DE İLK’ CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşçıer ve Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ile madeni ziyaret ettiklerini aktaran Tanrıverdi, "Ziyaret ettiğimizde en büyük talebimiz şuydu; kapalı liç yöntemi dediğimiz, yani yığının altında kalan 9 canımızın olmadığı, açık alanda dağların, yığınların olmadığı bir çalışma sistemi. Bunun Uşak’ta, Manisa’da örneklerinin olduğu söyledik. Ama geldiğimiz noktada Anagold yöneticileri, dünyada 9 madende bulunan, Türkiye’de ise ilk olan bir yöntemden bahsettiler" diye konuştu.