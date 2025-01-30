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        Haberler Gündem Politika CHP'nin Cumhurbaşkanı adaylığında hangi iller belirleyici olacak? Üç büyük ilde üye sayısı kaç? | Son dakika haberleri

        CHP'nin Cumhurbaşkanı adaylığında hangi iller belirleyici olacak? Üç büyük ilde üye sayısı kaç?

        CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını yaklaşık 1 milyon 600 bin üye belirleyecek. Gözler özellikle üç büyükşehire çevrildi. Peki hangi ilin kaç üyesi var? İstanbul ve Ankara'da 2019'dan bu yana nasıl değişikler oldu?

        Giriş: 30.01.2025 - 15:04 Güncelleme: 30.01.2025 - 15:05
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        CHP'nin ön seçiminde hangi iller belirleyici olacak?
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        CHP'nin 1 milyon 600 bin üyesi sandık başına giderek partisinin Cumhurbaşkanı adayını seçecek. Belirleyici olan iller toplam 500 binden fazla üyeye sahip İstanbul ve İzmir olacak.

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel grup toplantısında Cumhurbaşkanı adayını üyelerinin belirleyeceğini açıkladı. 4 Şubat Salı gününe kadar takvimin açıklanması ardından da Cumhurbaşkanlığı adaylığı için kriterlerin netleşmesi bekleniyor. 1 milyon 600 bine yakın üye sandık başında oy kullanacak. Sandıktan çıkan sonuç bağlayıcı olacak ve o isim milletvekili grubuna sunularak adaylık resmiyet kazanacak.

        CHP’NİN 2019’DAN BU YANA ÜYE SAYISI

        CHP’nin üye sayısının 3'te 1'inden fazlası İstanbul İzmir ve Ankara'da bulunuyor. CHP'nin ocak itibariyle İstanbul’da 335 bin İzmir’de 188 bin Ankara’da ise 106 bin üyesi var. CHP’nin üç büyük şehirdeki üye sayısı 2019’dan 2025’in Ocak ayına kadar önemli ölçüde arttı. İstanbul’da 252.651 olan üye sayısı, 2025 Ocak itibarıyla 335.000’e yükselerek yüzde 32,59 oranında artış gösterirken Ankara’da 79.143 olan üye sayısı, 106.000’e çıkarak yüzde 33,93 oranında yükseldi. İzmir’de ise 2019’da 151.372 olan üye sayısı, 188.000 seviyesine ulaşarak %24,20 oranında artış kaydetti. Genel Başkan Özgür Özel, Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için salı günü grup kürsüsünden partiye katılım çağrısı yaptı.

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        İSTANBUL VE İZMİR ÜYELERİNİN DESTEĞİNİ ALAN İPİ GÖĞÜSLEYECEK

        Çağrıdan sonra 48 saatte yaklaşık 6 bin kişi CHP'ye oldu. Habertürk'e konuşan CHP kaynakları İstanbul ve İzmir üyelerinin desteğini alan ismin ipi göğüsleyeceğini ifade ediyor.

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