CHP'nin Suriye Konferansı 28 Eylül'de

Habertürk'ten Ömer Topsakal'ın haberine göre, Cumhuriyet Halk Partisi, Suriye'deki iç savaşın başladığı ilk günlerden bu yana savunduğu "tüm taraflar ile masaya oturulmalı" görüşünü hayata geçiriyor. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla başlatılan çalışma şekillendi. 28 Eylül'de, İstanbul'da, Suriye'deki tüm tarafların katılacağı bir konferans düzenlenecek.

İSTANBUL'DA SURİYE KONFERANSI

Habertürk'e konuşan CHP kaynakları, toplantının daha önce planlandığını, ancak 23 Haziran İstanbul seçimi nedeniyle erteleme kararı alındığını söylüyor. "Uluslararası bir Suriye konferansı" olarak tanımlanan toplantının, Astana ya da Soçi sürecine alternatif olmadığı, öncelikli gündem maddesinin ise sığınmacılar olduğu vurgulanıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açılış konuşması yapacağı konferans, toplam 5 panelden oluşacak. Mevcut durum, İdlib başlığı ve yıllardır süren çatışmaların nasıl sona ereceği de masaya yatırılacak.

ESAD CEPHESİ DE MUHALİFLER DE DAVETLİ

CHP kaynakları davetli listesinin tanımını "Suriye sorununun tüm boyutlarına olumlu, yapıcı ve aktif katkı verecek tüm paydaşlar" olarak yapıyor. Kılıçdaroğlu'nun da "dış politikada kan davası olmaz" ifadesinden hareketle, Esad cephesine de muhaliflere de davet gidecek. Ancak terör örgütleri ile ilişkili olanlar hariç... Yani "YPG-PYD" cephesi konferansta olmayacak.

CHP, Suriye Konferansı'na, alanında uzman olan akademisyenler ve gazetecileri de çağıracak. Suriye krizinden etkilenen illerin belediye başkanları ve milletvekillerine de parti ayrımı gözetmeksizin davetiye gönderilecek.