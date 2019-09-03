CHP'nin Suriye Konferansı 28 Eylül'de

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGündemSon dakika haber: CHP'nin Suriye Konferansı 28 Eylül'de - SİYASET HABERİ

CHP'nin Suriye Konferansı 28 Eylül'de

HABERTURK.COM

CHP, 28 Eylül'de "Suriye Konferansı" düzenleyecek. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açılış konuşması yapacağı konferansa, Esad cephesinin de muhaliflerin de davet edileceği öğrenildi. Habertürk'e konuşan CHP kaynakları "YPG ve PYD davet edilmeyecek" ifadesini kullandı

CHP Suriye Konferansı

Habertürk'ten Ömer Topsakal'ın haberine göre, Cumhuriyet Halk Partisi, Suriye'deki iç savaşın başladığı ilk günlerden bu yana savunduğu "tüm taraflar ile masaya oturulmalı" görüşünü hayata geçiriyor. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla başlatılan çalışma şekillendi. 28 Eylül'de, İstanbul'da, Suriye'deki tüm tarafların katılacağı bir konferans düzenlenecek.

İSTANBUL'DA SURİYE KONFERANSI

Habertürk'e konuşan CHP kaynakları, toplantının daha önce planlandığını, ancak 23 Haziran İstanbul seçimi nedeniyle erteleme kararı alındığını söylüyor. "Uluslararası bir Suriye konferansı" olarak tanımlanan toplantının, Astana ya da Soçi sürecine alternatif olmadığı, öncelikli gündem maddesinin ise sığınmacılar olduğu vurgulanıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açılış konuşması yapacağı konferans, toplam 5 panelden oluşacak. Mevcut durum, İdlib başlığı ve yıllardır süren çatışmaların nasıl sona ereceği de masaya yatırılacak.

ESAD CEPHESİ DE MUHALİFLER DE DAVETLİ

CHP kaynakları davetli listesinin tanımını "Suriye sorununun tüm boyutlarına olumlu, yapıcı ve aktif katkı verecek tüm paydaşlar" olarak yapıyor. Kılıçdaroğlu'nun da "dış politikada kan davası olmaz" ifadesinden hareketle, Esad cephesine de muhaliflere de davet gidecek. Ancak terör örgütleri ile ilişkili olanlar hariç... Yani "YPG-PYD" cephesi konferansta olmayacak.

CHP, Suriye Konferansı'na, alanında uzman olan akademisyenler ve gazetecileri de çağıracak. Suriye krizinden etkilenen illerin belediye başkanları ve milletvekillerine de parti ayrımı gözetmeksizin davetiye gönderilecek.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

AÖL kayıt yenileme 2019 AÖL kayıt yenileme ne zaman bitiyor? Açık lise işlemleri
GÜNDEMAÖL kayıt yenileme 2019
ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? 2019 ÖGG soru ve cevapları burada
GÜNDEMÖGG sınav sonuçları açıklandı mı?
Mersin merkezli 8 ilde ’sahte bahis’ çetesi çökertildi: 43 gözaltı
GÜNDEM"Tosuncuk" özentisi lüks yaşamı kısa sürdü
KYK burs başvuruları ne zaman 2019-2020 KYK burs başvurusu nasıl yapılır?
GÜNDEMKYK burs başvuruları ne zaman 2019
6 ilde FETÖ'nün 'TÜBİTAK yapılanması'na operasyon: 10 gözaltı kararı
GÜNDEMFETÖ'nün 'TÜBİTAK yapılanması'na operasyon
YKS ek tercih ne zaman başlayacak? ÖSYM 2019 Üniversite ek tercih tarihi belli oldu mu?
GÜNDEMYKS ek tercih ne zaman başlayacak?
Aşure günü ne zaman 2019! Aşure ne zaman yapılır?
GÜNDEMAşure günü ne zaman 2019
Son dakika haberi! Bakanlık açıkladı! Ağustos ayında 300'e yakın orman yangını çıktı - HABERLER
GÜNDEMBir ayda 300 orman yangını çıktı! Uzmanlar uyardı
Hain FETÖ'yü toplamaya gelmiş!
GÜNDEMHain FETÖ'yü toplamaya gelmiş!
Son dakika! TSK ve MİT operasyon yapmıştı! Kırmızı bültenle aranan terörist etkisiz hale getirildi
GÜNDEMKırmızı bültenle aranan terörist etkisiz hale ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X