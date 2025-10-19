CHP Olağan İstanbul İl Kongresi yapılıyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 39'uncu Olağan İstanbul İl Kongresi saat 13.00'te başladı.

DHA'nın haberine göre Bayrampaşa'daki Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi'ndeki kongrede sabah 08.00 itibariyle partililer ve görevliler hazırlık yapmaya başladı.

YSK'DAN 'KONGREYE DEVAM' KARARI

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), dün İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesinin, CHP 39. Olağan İstanbul İl Kongresi'nin durdurulması talebini görüşmek üzere toplanmıştı.

Toplantının ardından konuşan YSK Başkanvekili Özübek, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesinin, 'Daha önce verilmiş tedbir kararının yürürlükte olması nedeniyle kongrenin yapılamayacağına' yönelik yazısının Sarıyer 1. İlçe Seçim Kuruluna gönderildiğini söylemişti. Özübek açıklamalarında ayrıca "Kongrenin devamı yolunda karar verilmiştir. Usulüne uygun olarak başlamış olan kongre süreçlerinin ilçe seçim kurullarınca durdurulamayacağı yolunda karar verilmiş olup, karar taraflara, ilgili birimlere gönderilecektir." demişti.