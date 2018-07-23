CHP’de kurultay tartışması sürüyor. Parti yönetiminin kurultay restinin ardından, muhaliflerin yakaladığı rüzgar, etkisini yitirdi. Habertürk'ten Ömer Topsakal'ın aktardığına göre, genel merkez yönetimde muhalif kanat da iddiasının arkasında.

"TÜZÜĞE UYGUN GEREĞİ YAPILACAKTIR"

Bülent Tezcan, "İmza toplayanlar topladığını getirirse tüzüğe uygun gereği yapılacaktır." dedi.

"BU TARTIŞMALAR ANLAMSIZ"

Tezcan, "604 imza eğer toplamışlarsa sayıları yatıştırmanın anlamı yok. Getirin derhal kurultayda toplayacağız denmiştir, bu çağrının yapıldığı yerde delegeye baskıya gerek yok. O nedenle bu tartışmalar anlamsız." ifadesini kullandı.

Bülent Tezcan, "Baskı iddiaları doğru değildir. Bu iddiaların partiye yararı yoktur, zararı vardır." diye konuştu.

YAKLAŞIK 40 DELEGENİN İMZASINI GERİ ÇEKTİĞİ İDDİA EDİLİYOR

Öyle ki, kurultay için imza veren yaklaşık 40 delegenin, imzalarını çektiği iddia ediliyor.

Muhalefet cephesinden bu iddiaya yanıt bolu milletvekili Tanju Özcan’dan geldi.

Twitter hesabından açıklama yapan Özcan, “İmza veren delegelerimizden imzasını geri çeken yoktur. Delegemiz onurlu insanlardır, sözünün arkasındadır” dedi.

PEKİ PARTİ İÇİ MUHALEFET NE YAPACAK?

Habertürk’ün edindiği bilgilere göre, imza toplama için son tarih olan 30 Temmuz Pazartesi akşamına kadar delegeleri ikna süreci devam edecek. O tarihe kadar salt çoğunluk olan 623 imzayı bulmayı hedefleyen muhalefet cephesi, toplanan imzaları genel merkeze iletecek.

Bulunamaması halinde ise, toparlanan ve 600’ü aştığını iddia eden imzalar kamuoyuna ilan edilecek. Ve delegelerin yarısına yakınının kurultay talep ettiği, bunu genel merkezin görmezden gelemeyeceği şeklinde bir açıklama yapılacak.

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