Chris Hemsworth'e Şöhretler Kaldırımı'nda yıldız
Chris Hemsworth, Hollywood'un ünlü Şöhretler Kaldırımı'nda yıldızla onurlandırıldı
Chris Hemsworth, Hollywood'un Şöhretler Kaldırımı'nda yıldızı olan oyuncular arasına girdi. 40 yaşındaki 'Thor' yıldızı, kaldırıma yıldızın yerleştirilme törenine ailesiyle katıldı.
Törende Hemsworth'e eşi Elsa Pataky, 10 yaşındaki ikiz oğulları Sasha ve Tristan ile 12 yaşındaki kızları India eşlik etti.
Elsa Pataky, eşi Chris Hemsworth'ü öperek kutladı.
İkizler Tristan ve Sasha, babaları Chris Hemsworth'e benzerlikleriyle ilgi çekti.
Chris Hemsworth'un özel gününe annesiyle babası da katıldı. Tüm aile, birlikte poz verdi.
Ünlü oyuncu Robert Downey Jr. da Hemsworth'de destek vermek için Şöhretler Kaldırımı'ndaydı.
Yeni filmi 'Furiosa: Bir Mad Max Destanı'ndaki rol arkadaşı Anya Taylor-Joy da Hemsworth'un yanında hazır bulundu.
Tören boyunca ilgiyle babalarını izleyen Chris Hemsworth'un çocukları, tören bitiminde de basına birlikte poz verdi.
Chris Hemsworth'un çerçevelenen yıldızını da oğulları taşıdı.