Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Müzik Chris Isaak 20 Haziran'da İstanbul'da

        Chris Isaak 20 Haziran'da İstanbul'da

        Dünyaca ünlü şarkıcı, söz yazarı ve aktör Chris Isaak, Epifoni 10. yıl konserleri serisi kapsamında 20 Haziran 2026'da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda müzikseverlerle buluşacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.12.2025 - 22:16 Güncelleme: 22.12.2025 - 22:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Chris Isaak 20 Haziran'da İstanbul'da
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Rock’n roll’un efsane ismi, baştan çıkarıcı sesiyle milyonları etkileyen dünyaca ünlü şarkıcı, söz yazarı ve aktör Chris Isaak, Epifoni 10. yıl konserleri serisi kapsamında 2026 yazında İstanbul’da müzikseverlerle buluşuyor. Zamansız vokali, karizmatik sahne duruşu ve kırk yılı aşan kariyeriyle Isaak, 20 Haziran 2026’da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda unutulmaz bir yaz gecesine imza atacak.

        CHRIS ISAAK KİMDİR?

        Platin plak sahibi ve Grammy adayı Chris Isaak, müzik dünyasına damgasını vuran 13 stüdyo albümü ve 12 hit single ile uluslararası bir ikon hâline geldi. “Wicked Game”, “Baby Did a Bad, Bad Thing”, “Blue Hotel” gibi efsaneleşmiş şarkılarıyla tüm dünyada milyonlarca dinleyiciye ulaştı ve Spotify’da toplam 1.3 milyar dinlenme sayısına erişti.

        Müzikleri, Eyes Wide Shut, True Romance, Blue Velvet ve Wild at Heart gibi kült filmlerde yer aldı. David Lynch filmlerindeki unutulmaz performansları, SHOWTIME’da yayınlanan The Chris Isaak Show dizisi, The X Factor Australia jüri üyeliği ve The Chris Isaak Hour programındaki sunuculuğuyla sinema ve televizyon dünyasında da kalıcı bir iz bıraktı.

        Americana Honors tarafından Yaşam Boyu Başarı Ödülü’ne layık görülen Isaak, 2024 yılında efsane albümü Heart Shaped World’ün 35. yılını kutladı. Albümde yer alan “Wicked Game”, sanatçının dünya çapındaki büyük çıkışını simgelemeye devam ediyor.

        Chris Isaak, İstanbul konserinde kariyerinin klasikleşmiş hitlerini seslendirecek ve hayranlarına unutulmaz bir müzik deneyimi yaşatacak. Konserin biletleri Biletinial’da satışa sunuldu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Chris Isaak
        #Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yürekler ağza geldi
        Yürekler ağza geldi
        "SDG 10 Mart Mutabakatı'na uymalı"
        "SDG 10 Mart Mutabakatı'na uymalı"
        Suriye'ye kritik ziyaret: SDG entegre olmalı
        Suriye'ye kritik ziyaret: SDG entegre olmalı
        Beşiktaş'tan Salih Özcan'a: Bonservisini al, 11'e gel!
        Beşiktaş'tan Salih Özcan'a: Bonservisini al, 11'e gel!
        22 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        22 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        Tahkim Kurulu, 29 futbolcunun bahis cezasını onadı!
        Tahkim Kurulu, 29 futbolcunun bahis cezasını onadı!
        'Bıçak parası' soruşturmasında tutuklandı... Profesörden savunma!
        'Bıçak parası' soruşturmasında tutuklandı... Profesörden savunma!
        Cinayetle ilgili sarsıcı ifadeler
        Cinayetle ilgili sarsıcı ifadeler
        Tedesco'dan Montella formülü: 4-6-0!
        Tedesco'dan Montella formülü: 4-6-0!
        Bahçeye giren beton mikseri 1 can aldı
        Bahçeye giren beton mikseri 1 can aldı
        Liseli gencin kahreden ölümü! Birbirlerine sarıldılar!
        Liseli gencin kahreden ölümü! Birbirlerine sarıldılar!
        Kadıköy'de kupa derbisi!
        Kadıköy'de kupa derbisi!
        Hesabını kullandırdı, hakkında 20 yıla kadar hapis istendi!
        Hesabını kullandırdı, hakkında 20 yıla kadar hapis istendi!
        Yağlı saç sorununa doğal ve etkili çözümler
        Yağlı saç sorununa doğal ve etkili çözümler
        Yusuf Güney, serbest bırakıldı
        Yusuf Güney, serbest bırakıldı
        Yumurta alerjisi vardı... Üniversiteli genç kızı pasta öldürdü!
        Yumurta alerjisi vardı... Üniversiteli genç kızı pasta öldürdü!
        Güllü’nün soruşturmasında dikkat çeken detay... Böyle soruşturma görülmedi!
        Güllü’nün soruşturmasında dikkat çeken detay... Böyle soruşturma görülmedi!
        Arktik'in ucundaki köy: Teriberka
        Arktik'in ucundaki köy: Teriberka
        Fas’tan Beşiktaş'a midesinde getirdi! Tam 3 bin kilometre!
        Fas’tan Beşiktaş'a midesinde getirdi! Tam 3 bin kilometre!
        Paris dönüşünde yakalandılar
        Paris dönüşünde yakalandılar