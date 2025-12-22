Chris Isaak 20 Haziran'da İstanbul'da

Rock’n roll’un efsane ismi, baştan çıkarıcı sesiyle milyonları etkileyen dünyaca ünlü şarkıcı, söz yazarı ve aktör Chris Isaak, Epifoni 10. yıl konserleri serisi kapsamında 2026 yazında İstanbul’da müzikseverlerle buluşuyor. Zamansız vokali, karizmatik sahne duruşu ve kırk yılı aşan kariyeriyle Isaak, 20 Haziran 2026’da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda unutulmaz bir yaz gecesine imza atacak.

CHRIS ISAAK KİMDİR?

Platin plak sahibi ve Grammy adayı Chris Isaak, müzik dünyasına damgasını vuran 13 stüdyo albümü ve 12 hit single ile uluslararası bir ikon hâline geldi. “Wicked Game”, “Baby Did a Bad, Bad Thing”, “Blue Hotel” gibi efsaneleşmiş şarkılarıyla tüm dünyada milyonlarca dinleyiciye ulaştı ve Spotify’da toplam 1.3 milyar dinlenme sayısına erişti.

Müzikleri, Eyes Wide Shut, True Romance, Blue Velvet ve Wild at Heart gibi kült filmlerde yer aldı. David Lynch filmlerindeki unutulmaz performansları, SHOWTIME’da yayınlanan The Chris Isaak Show dizisi, The X Factor Australia jüri üyeliği ve The Chris Isaak Hour programındaki sunuculuğuyla sinema ve televizyon dünyasında da kalıcı bir iz bıraktı.