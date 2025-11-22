Habertürk
        Haberler Spor Basketbol NBA Chris Paul'den emeklilik kararı! - Basketbol Haberleri

        Chris Paul'den emeklilik kararı!

        Los Angeles Clippers'ın oyun kurucusu Chris Paul, sezon sonunda kariyerini tamamlayacağını açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2025 - 21:24 Güncelleme: 22.11.2025 - 21:24
        Chris Paul'den emeklilik kararı!
        Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Los Angeles Clippers'ta forma diyen Chris Paul, sezon sonunda emekli olacağını duyurdu.

        ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan kariyerinin önemli anlarını içeren bir video paylaşan 40 yaşındaki ABD'li oyun kurucu, "Bu son sezon için minnettarım." ifadesini kullandı.

        Kariyerinde 12 kez All-Star seçilen Chris Paul, 2008 Pekin ve 2012 Londra Olimpiyat Oyunları'nda ABD ile altın madalya kazandı

        Paul, 20 yıllık NBA kariyerinde Los Angeles Clippers'ın yanı sıra New Orleans Pelicans, Houston Rockets, Oklahoma City Thunder, Phoenix Suns, Golden State Warriors ve San Antonio Spurs formalarını giydi.

