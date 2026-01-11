Chris Pratt kayınpederi Arnold Schwarzenegger'in devasa hediyesini açıkladı

Arnold Schwarzenegger ile Chris Pratt, birbirleriyle çok iyi geçinen akraba ünlülerden. Süper kahraman filmlerinin ünlü yıldızı Chris Pratt, Arnold Schwarzenegger'in kızı Katherine Schwarzenegger ile evli. Chris Pratt, bu yıl Noel'de kayınpederi Schwarzenegger'den aldıkları devasa hediyenin ne olduğunu açıkladı.

Christ Prat ve Katherine Schwarzenegger'in üç çocuğu var

Geçtiğimiz günlerde bir TV programına katılan 46 yaşındaki oyuncu Pratt, "Arnie'nin sevgi dili, hediyeler konusunda her şeyini ortaya koyuyor" dedi. "Bizim hediyelerimizden biri, üç çocuğumuzun ve kendisinin Noel Baba kılığına girmiş halinin resmedildiği 1,8 metreye 2,4 metrelik bir tabloydu" diye açıkladı. Prat ile 36 yaşındaki Katherine Schwarzenegger'in 5 yaşında Lyla, 3 yaşında Eloise ve 14 aylık Ford adında üç çocuğu var. Chris Pratt'in ayrıca eski eşi Anna Faris'ten 13 yaşında Jack adında bir oğlu daha bulunuyor.

Arnold Schwarzenegger, çocukları ve damadı Chris Pratt

Chris Pratt, kayınpederinin hediye ettiği tablonun şimdiye kadar gördüğü en güzel tablo olduğunu belirterek, "Çok gerçekçi ve çok büyük" derken, hediyeyle ne yapacaklarından tam olarak emin olmadıklarını da itiraf etti. Pratt, "Yılın geri kalanında bununla ne yapacağımızdan emin değiliz" dedi.