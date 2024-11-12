Chris Pratt ile Katherine Schwarzenegger, yeni bebek heyecanı yaşıyor. 45 yaşındaki 'Galaksinin Koruyucuları' filmi yıldızı Pratt ile 34 yaşındaki yazar Katherine Schwarzenegger'in üçüncü çocuğu dünyaya geldi. Önceki ilişkisinden bir çocuğu olan Chris Pratt, dördüncü kez babalık duygusunu tattı.

Arnold Schwarzenegger'in de yeni torunu olan erkek bebeğin 8 Kasım'da dünyaya geldiği ve bebeğe Ford Fitzgerald adının verildiği öğrenildi.

Ortak açıklama yapan Chris Pratt ile Katherine Schwarzenegger; "Oğlumuz Ford Fitzgerald Schwarzenegger Pratt'in doğumunu duyurmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Anne ve bebeğin durumu iyi. Ford'un kardeşleri onun gelişinden dolayı heyecanlı. Çok mutlu ve minnettar hissediyoruz" mesajını paylaştı.