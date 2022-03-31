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Chris Rock tokattan sonra ilk kez konuştu!

2022 Oscar Ödülleri Töreni'nde aktör Will Smith, eşi Jada Pinkett Smith'in sağlığıyla ilgili espri yaptığı gerekçesiyle komedyen Chris Rock'a tokat atmıştı. Yaşanan olay sonrası Rock, sessizliğini bozdu

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  • Chris Rock, Will Smith'in tokadından sonra ilk kez konuştu!

    Oscar olarak da bilinen ve sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden olan 94. Akademi Ödülleri'nde, oyuncu Will Smith (53) ve komedyen Chris Rock (57) arasında geçen tokat olayı töreni gölgede bırakmıştı.
  • Chris Rock, Will Smith'in tokadından sonra ilk kez konuştu!

    "KARIMIN ADINI AĞZINA ALMA!"

    Rock, Smith'in eşi Jada Pinkett Smith'in alopesi hastalığı nedeniyle saçlarını kazıtmasıyla ilgili "Jada seni seviyorum, 'G.I. Jane 2'yi sabırsızlıkla bekliyorum." şeklinde espriler yapması üzerine Smith, oldukça sinirlenmişti.

    Ünlü aktör, şakaların devam etmesi üzerine sahneye çıkıp Chirs Rock'a tokat atmıştı. Smith ardından da, "Karımın adını ağzına alma!" demişti.
  • Chris Rock, Will Smith'in tokadından sonra ilk kez konuştu!

    ÖZÜR DİLEDİ

    Yaşanan bu şoke edici anın ardından 'King Richard' filmindeki rolüyle 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülünü almak için sahneye çıkan Smith, aldığı ilk Oscar ile duygulu anlar yaşarken, Rock ile yaşadığı hadise için gözyaşları içerisinde herkesten özür dilemişti.
  • Chris Rock, Will Smith'in tokadından sonra ilk kez konuştu!

    TOKAT OLAYINDAN SONRA İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

    Chirs Rock, yaşanan tatsız olayla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmamıştı. Rock, önceki gün ilk kez Boston'da objektiflere yansıdı. Ünlü komedyen, korumalarıyla birlikte stand-up şovunu sergileyeceği salona girerken görüldü. 
  • Chris Rock, Will Smith'in tokadından sonra ilk kez konuştu!

    "SÖYLEYECEK BİR ŞEYİM YOK"

    Chris Rock, daha sonra gösteri başında tokat olayı hakkında seyircisine "Hafta sonunuz nasıl geçti? Benim henüz yaşananlarla ilgili söyleyecek bir şeyim yok." dedi.
  • Chris Rock, Will Smith'in tokadından sonra ilk kez konuştu!

    "HALEN BU OLAYI SİNDİRİYORUM"

    Rock, daha sonra "Halen bu olayı sindiriyorum. Eğer bunun için geldiyseniz üzgünüm. Bir noktada bu konuda konuşacağım." ifadelerini kullandı.
  • Chris Rock, Will Smith'in tokadından sonra ilk kez konuştu!

    Ayrıca tokat olayının ardından Chris Rock'ın ilk stand-up şovunun biletleri kısa sürede tükendi. Gösteri alanında önünde uzun kuyruklar da objektiflere böyle yansıdı.
  • Chris Rock, Will Smith'in tokadından sonra ilk kez konuştu!

    "İYİLEŞME MEVSİMİ"

    Jada Pinkett de önceki gün sosyal medya hesabından manidar bir paylaşımda bulunmuştu. 
  • Chris Rock, Will Smith'in tokadından sonra ilk kez konuştu!

    "SEREMONİYİ TERK ETMEYİ KABUL ETMEDİ"

    Akademi tarafından yapılan açıklamada, "Smith, seremoniyi terk etmeyi kabul etmedi. Fakat biz de bu duruma daha farklı yaklaşabileceğimizi fark ettik. Akademi yönetim kurulu aktör hakkında disiplin prosedürünü başlattı." denildi. Smith hakkındaki kararın 18 Nisan'da verilmesi bekleniyor.

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