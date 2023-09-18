Haberler Dünyadan Christine Baumgarther'dan Kevin Costner'a: Davayı ben açtım, masrafları sen öde - Magazin haberleri

Christine Baumgarther'dan Kevin Costner'a: Davayı ben açtım, masrafları sen öde 18 yıllık eşi Kevin Costner'dan boşanma kararı alan Christine Baumgartner, mahkeme masrafları için hatırı sayılır miktarda para talep etti. Baumgartner'ın Costner'dan mahkeme masrafları için 844 bin dolar finansal destek talebinde bulunduğu öne sürüldü Habertürk Giriş: 18.09.2023 - 15:56 Güncelleme: 18.09.2023 - 15:56 facebook

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'Kurtlarla Dans', 'Bodyguard', 'Harberci' ve 'Kusursuz Dünya' gibi filmlerin başrol oyuncusu Kevin Costner, özel hayatında çalkantılı bir döneme girmişti. Kevin Costner, Christine Baumgartner ile 18 yıllık evliliğini sonlandırma kararı almıştı.



Christine Baumgartner, Kevin Costner'dan 260 bin dolar nafaka talep etmişti. İkili arasındaki nafaka davası sonuçlanmış, mücadeleyi Kevin Costner kazanmıştı. Yapılan son duruşmada Santa Barbara'daki bir yargıç, son olarak ünlü aktörün üç çocuğu için ödediği nafakayı 63 bin dolara düşürmüştü.

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Christine Baumgartner'ın resmen boşanmak üzere olduğu eşinden mahkeme masrafları için de hatırı sayılır miktarda para talep ettiği ileri sürüldü. İkili, nafaka davasının ardından bu kez kasım ve aralık aylarında eş nafakası ve diğer maddi paylaşımlar nedeniyle mahkemede karşı karşıya gelecek.



"BU İSTEĞİN ARDINDAN SİNİRLENDİ"

Hukuk savaşının ikinci bölümü için hazırlıkları başladı. Christine Baumgartner, Kevin Costner'dan mahkeme masrafları için 844 bin dolar finansal destek talep ediyor.



Ünlü oyuncuya yakın kaynaklar, Kevin Costner'ın eski eşinin maddi isteklerini 'saçma sapan' diyerek nitelendirdiğini ve bir hayli sinirlendiğini belirtildi.