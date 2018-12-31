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ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times, CIA'in Afganistan'da beraber çalıştığı yerel güçlerin sivillere yönelik suistimallerine dikkati çeken habere yer verdi.
Gazetenin haberine göre, CIA tarafından eğitilen Afgan güçleri, ülkede Taliban ve diğer militan grupların evlerine baskınlar düzenlerken sivillerin evlerini de bastı.
AA'nın haberine göre, Mart ayında bir eve baskın düzenleyen güçler, erkekleri kadınlardan ayırdıktan sonra ateş açmaya başladı.
Aile üyesi Razo Khan, sorgulama için götürülürken evinin ateşe verilmesini ve iki erkek kardeşinin kafasına üçer kez silahla ateş edilmesini izledi.
Köy halkı ise ateşe verilen evde "Marina" adlı 3 yaşındaki kız çocuğunun yanan bedenine rastladı.
Haberde görüşüne yer verilen, köydeki baskına ilişkin soruşturma yürüten Jan-mir Zazai ise konuştukları herkesin evleri basılan ailenin masum olduğunu söylediğini ve yerel güçlerce bir ''vahşet'' işlendiğini belirtti.
Laghman vilayetinde ise yine sivillerin olduğu eve düzenen baskında 12 kişinin öldürüldüğü belirtilen haberde, Nangarhar vilayetinde de iki erkeğin sorgulandıktan sonra çocukları ve eşlerinin gözü önünde sürüklenerek götürüldükten sonra kafalarına ateş açılarak öldürüldüğü kaydedildi.
CIA tarafından eğitilen güçler, Taliban ve DEAŞ'a yakın militan gruplara karşı zorlu mücadele verseler de sivillere yönelik ihlallerde de bulundu.
CIA denetimindeki yerel güçler, gece baskınları, işkence ve ölüm gibi acımasız taktiklerle halk arasında terör estirdi ve gazetenin ismini vermediği yetkililer, bu durumun halkı Taliban'a yakınlaştırdığını söyledi.
Eski bir üst düzey Afgan güvenlik görevlisi ise CIA'in eğittiği bu güçleri savaş suçu işlemekle suçladı.
Bu güçlerin birçoğunun 2012 yılında Afgan istihbaratına bağlandığı belirtilen haberde, üst düzey Afgan ve uluslararası yetkililere göre de Khost ve Nangarhar bölgelerindeki yerel güçlerin hala CIA tarafından finanse edildiği savunuldu.
Haberde, BM raporlarında da Khost bölgesindeki bu birimlerin sivillere kasıtlı zarar verdiğine, yasa dışı gözaltılar yaptığına dair bilgiler yer aldı.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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