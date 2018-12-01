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NYT yayın kurulu, "Senato, Suudi Arabistan'ın önüne geçti" başlıklı bir makale kaleme aldı.
ABD Senatosunun, Trump yönetiminin Yemen'deki iç savaşta Suudi Arabistan'a verdiği desteği bitirmesini öngören karar tasarısının alt komitelerde kabul edildiği ve Senato'da oylamaya sunulacağı hatırlatılan makalede, "Ancak Kongre bu tasarıyı yasalaştırıp, yürürlüğe koymazsa Senatonun Yemen adımı sadece acı çeken Yemenliler için çok az bir rahatlama sağlayan bir çıkış olacak." ifadesi kullanıldı.
Makalede, ABD Başkanı Trump'ın, Kaşıkçı cinayeti konusunda ağırlığını ortaya koyamadığına dikkat çekilerek, bu durumun, Cumhuriyetçi Parti'nin en önemli isimlerinden Senatör Lindsey Graham'ı bile rahatsız ettiği kaydedildi.
Öte yandan CIA Direktörü Haspel'in, çarşamba günü Kongrede yapılan brifingde yer almamasının da senatörlerin tepkisine neden olduğuna işaret edilen makalede, "CIA'nın işi bilgileri değerlendirmek, birinin aleyhine kanıt toplamak değil, Trump, büyük olasılıkla Senatörlerin Haspel'i dinlediklerinde, böyle küstah ve karmaşık bir cinayet (Kaşıkçı) emrinin, (Suudi Arabistan yönetiminin) en üstlerinden geldiğinden hiç şüphesi kalmayacağından endişelendi." ifadesine yer verildi.
"ABD'NİN ÇIKARLARIYLA DEĞERLERİ ARASINDA DENGE KURULMASI TALEBİ"
Makalede, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, Wall Street Journal gazetesi için kaleme aldığı bir makalede, "Kaşıkçı cinayetinin, Capitol Hill'de homurtuları artırdığını" yazdığı belirtilerek, şu yoruma yer verildi:
"Sayın Pompeo ve patronunun anlamadığı şey, Capitol Hill'den gelen bu homurtular, Suudi-Amerikan ittifakının önemini görmezden gelmek değil, kimse bunu inkar etmiyor ancak bu homurtular, ABD'nin çıkarlarıyla ABD'nin değerleri arasında bir denge kurulması talebi."
"SENATÖRLER HASPEL'İN KENDİLERİNİ BİLGİLENDİRMESİNİ TALEP ETMELİ"
Makalede, Yemen'de 2015'ten bu yana devam eden iç savaş "vahşice" diye nitelendirilerek, prosedürler nedeniyle Senato'ya sunulan yasa tasarısının yılbaşından önce kabul edilmesinin mümkün olmadığı tahmini de paylaşıldı.
Makalede son olarak şu çağrılarda bulunuldu:
"İnsan hakları ya da hukukun üstünlüğüne önem veren senatörler homurdanmaya devam etmeli ve Haspel'in kendilerini bilgilendirmesini talep etmeli. Ayrıca Buenos Aires'deki G-20 Zirvesi'nde, Trump ve Muhammed bin Selman ile olacak liderler, Kaşıkçı cinayeti tüm detaylarıyla ortaya çıkarılıp, suçlular sorumlu tutulana ve Yemen'deki kıyım durdurulana kadar Suudi Arabistan ile iş yapmayacaklarını açıkça belirtmeli."
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