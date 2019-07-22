Çıbanlar, patlatıldıklarında içinden irin akan ve iltihabı daha da yayılan enfeksiyonlardır. Her yaşta insanda görülebilmesine karşın yetişkinlerde çocuklardan daha fazla görülür. Peki çıban nedir? Neden çıkar? Belirtileri nelerdir? Çıban nasıl tedavi edilir? İşte çıban hakkında merak edilenler...

ÇIBAN NEDİR?

Çıban ya da tıptaki adıyla fronkül, deride aniden ortaya çıkan, stafilokok denilen bakterinin meydana getirdiği enfeksiyon sonucu oluşan, ağrılı ve mikrobik döküntülerdir. Genelde bakterilerin kıl köklerine yerleşip çoğalmasıyla oluşurlar.

ÇIBAN NEDEN ÇIKAR?

Çıbanlar, Staphylococcus aureus bakterisi nedeniyle çıkarlar. Çıbana:

Şeker hastalığı,

Tiroide bağlı aşırı terleme,

Bağışıklık sisteminin zayıflaması,

Böbrek yetmezliği,

Kansızlık,

Kanser,

Egzama, mantar gibi deri hastalıkları,

Beslenme bozuklukları,

Uzun süre hareketsiz kalmak, sürekli oturmak,

Dar kıyafetler,

Tahriş ve sürtünmeye sebep olan giysiler,

Sentetik kumaşlar,

Pislik ve mikroplar,

Cildin tahriş edici sert kimyasallara maruz kalması,

Uzun yorgunluklar,

Uzun açlıklar,

Aşırı kilo kaybı,

Aşırı alkol kullanımı,

Aşırı yağlı yemek yemek,

Vitamin ve protein eksikliği neden olabilir.

ÇIBAN BELİRTİLERİ

Deride bezelye veya nohut büyüklüğünde şişlik,

Ağrı veya sızı,

Şişliğin ortasında beyaz veya sarı renkte irin,

Çıban etrafında sıcaklık artışı,

Yorgunluk,

Ateş,

Kaşıntı,

Çıbanın çıktığı bölgede kızarıklık.

ÇIBAN TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Çıbanlar genellikle çıktıktan 10 gün sonra evde tedavi yöntemleriyle kendiliğinden geçerler. Geçmesi için yapılabileceklerden bazıları şunlardır: