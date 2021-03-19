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Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde gece kayağı turistlerin ilgisini çekiyor

Kristal karı, sarıçam ormanları ile uzun ve güvenli kayak pistleriyle kış turizminin gözde kayak merkezlerinden Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe'de kayakseverler gece kayağı yapma keyfi yaşıyor

Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde gece kayağı turistlerin ilgisini çekiyor
AA

Türkiye'nin önemli kış turizm noktalarından Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak Merkezi ilkbaharın ilk ayı olan martta bembeyaz pistleri ve doğasıyla yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor.

AA'nın haberine göre ilçe merkezine 2 kilometre uzaklıkta ve sarıçamla kaplı ormanlar içerisinde yer alan, 2 bin 634 rakımlı Cıbıltepe, kayakseverlere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) döneminde alınan tedbirlerle güvenli tatil imkanı sağlıyor.

Çığ tehlikesi, fırtına, sis gibi kayağı olumsuz etkileyen herhangi bir olumsuzluk riski olmaması sebebiyle kış boyunca binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Cıbıltepe'de, misafirlere gündüzün yanı sıra geceleri de ışıklandırılan etrafı sarıçamla çevrili pistlerde, saatlerce kayak yapma imkanı sunuluyor.

Kayak tutkunları, ışıklandırılan 5 ile 1 numaralı pistlerde gece kesintisiz olarak 5 kilometre kayak yapabiliyor.

"GECE KAYAĞINA BAYILDIK"

İstanbul'dan tatil için gelen Yiğit Konuk Sarıkamış'ın çok güzel doğa ile muazzam bir kayak merkezine sahip olduğunu söyledi.

Buraya ilk defa geldiğini belirten Konuk, "Gündüz kayağın keyfini yaşadık gece de ilk defa kayak yapıp snowboardla kaydım. Sarıçam ormanları içinde bu güzel havada gece kayağına bayıldık. Gerçekten çok güzeldi, keyif aldık" dedi.

Kayaksever Atakan Çelik ise "Ailemle kayak tatili için Sarıkamış'a geldik. Gündüz kayağının yanı sıra gece kayağının tadını çıkaralım dedik. Doğusuyla batısıyla bütün kayak merkezleri bizim ve severek geliyoruz" diye konuştu.

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