Cici Babam filminin konusu ve oyuncuları: Cici Babam ne zaman çekildi?
Cici Babam filmi beyaz perdenin ardından 30 Temmuz Çarşamba akşamı Show TV ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Film, annelerinin evlenmesine karşı çıkan üç kardeşin başından geçen olayları konu almaktadır. Murat Kepez, Eray Akyamener, Sıla Çetindağ, Uğur Güvercin, Ayberk Sak ve Şükrü Özbey'in kaleme aldığı, filmin yönetmenliğini Meltem Bozoflu Gölebeyi üstlenmektedir. Peki, 'Cici Babam filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?' sorularının yanıtını haberimizde derledik. İşte detaylar...
Başrollerini; Onur Atilla, Özgün Aydın, Mahir İpek, Onur Buldu, Uğur Bilgin ve Derya Karadaş'ın paylaştığı Cici Babam filmi, bu akşam Show TV ekranlarında sinemaseverlerin karşısına çıkıyor. 2018 yılında vizyona giren film, birbirinden renkli karakterleri aşkı ve aile olmayı kendilerince yöntemlerle, güldürerek öğretiyor. Peki, Cici Babam filminin konusu nedir? Cici Babam filmi oyuncuları kimler, ne zaman, nerede çekildi? İşte Cici Babam filminin konusu ve oyuncuları...
CİCİ BABAM OYUNCULARI KİMLER?
Onur Atilla
Özgün Aydın
Mahir İpek
Onur Buldu
Uğur Bilgin
Derya Karadaş
Arif Erkin Güzelbeyoğlu
Aslı İnandık
Alper Kul
Yasemin Çonka
Meltem Yılmazkaya
Burak Topaloğlu
İrem Sak
Defne Yalnız
Kuvvet Yurdakul
Ayhan Sicimoğlu
Kayhan Yıldızoğlu
CİCİ BABAM KONUSU NEDİR?
Üç yetişkin kardeş babalarının ölümünün ardından annelerine sıkı sıkıya bağlıdır. Babalarının yerini doldurmak istemeyen kardeşlerin düzeni, yeni bir cici babanın ortaya çıkışıyla sarsılır. Babalarının ölümünden sonra annelerinin yeni biriyle olmasını hazmetmekte zorlanan kardeşler, kendini kabul ettirmek için uğraşan cici baba ile annelerinin arasını açmak için sinsi planlara girişir. Farklı bir dünyanın insanı gibi olan cici baba ile inatçı kardeşler bir orta noktada buluşabilecek midir?...