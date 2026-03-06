Canlı
        Haberler Bilgi Yaşam Çiftçi destek ödemesi yattı mı, ne zaman yatacak? Tarımsal destekleme ödemesi nasıl sorgulanır?

        Çiftçi destek ödemesi yattı mı, ne zaman yatacak? Tarımsal destekleme ödemesi nasıl sorgulanır?

        Tarımsal destek ödemeleri kapsamında çiftçi destek ödemeleri sorgulanıyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yaptığı açıklamada 12,3 milyar liralık ödemenin hesaplara aktarılacağı tarihi paylaştı. Mazot, gübre, hayvancılık ve kırsal kalkınma gibi kalemlerde yapılan bu ödemeler, Ziraat Bankası aracılığıyla TC kimlik numarasının son hanesine göre hesaplara yatırılır. Peki Çiftçi destek ödemesi yattı mı, ne zaman yatacak? Tarımsal destekleme ödemesi nasıl sorgulanır?

        Giriş: 06.03.2026 - 17:10
        1

        Çiftçi destek ödemesi ile ilgili beklenen açıklama geldi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 12 milyar 311 milyon 693 bin 668 lira tarımsal destekleme ödemesinin 6 Mart Cuma çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi. Peki, Tarımsal destekleme ödemesi sorgulaması nasıl yapılır?

        2

        TARIMSAL DESTEKLEME ÖDEMESİ NE ZAMAN YATACAK?

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 12 milyar 311 milyon 693 bin 668 lira tarımsal destekleme ödemesinin 6 Mart Cuma çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

        Yumaklı, sosyal hesabından tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin paylaşım yaptı.

        Üreticinin gücüne güç katıp, toprağın bereketini desteklerle yarınlara taşıdıklarını belirten Yumaklı, "12 milyar 311 milyon lira tarımsal destek ödemesini yarın çiftçilerimizin hesaplarına aktaracağız. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

        TARIMSAL DESTEK ÖDEMELERİ HESAPLAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

        3

        Paylaşımda yer alan bilgilere göre, temel destek için 9 milyar 583 milyon 90 bin 123 lira, planlı üretim (yem bitkileri) için 2 milyar 607 milyon 719 bin 136 lira ve kırsal kalkınma yatırımı için 120 milyon 884 bin 409 lira ödeme yapılacak.

        Planlı üretim ve kırsal kalkınma desteği tüm üreticiler için, temel destek ödemesi ise kimlik numarasının son hanesi "0" olan üreticiler için 6 Mart Cuma saat 18.00 itibarıyla hesaplara yatırılacak.

        4

        TARIMSAL DESTEK ÖDEMESİ SORGULAMA

        Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olan vatandaşlar e-Devlet üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle Çiftçi Destek Ödemesi bilgilerini görüntüleyebiliyor.

        Sorgulama yapmak için e-Devlet ekranı üzerinden Çiftçi Kayıt Sistemi ekranına giriş yapmak yeterli. Ödeme sorgulamalarını yapacak olan vatandaşların e devlet şifresi temin etmeleri gerekiyor.

