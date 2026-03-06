Çiftçi destek ödemesi yattı mı, ne zaman yatacak? Tarımsal destekleme ödemesi nasıl sorgulanır?

Paylaşımda yer alan bilgilere göre, temel destek için 9 milyar 583 milyon 90 bin 123 lira, planlı üretim (yem bitkileri) için 2 milyar 607 milyon 719 bin 136 lira ve kırsal kalkınma yatırımı için 120 milyon 884 bin 409 lira ödeme yapılacak.

Planlı üretim ve kırsal kalkınma desteği tüm üreticiler için, temel destek ödemesi ise kimlik numarasının son hanesi "0" olan üreticiler için 6 Mart Cuma saat 18.00 itibarıyla hesaplara yatırılacak.