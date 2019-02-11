Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları;

- "Geçen sene ortaklarımızdan 800 milyon lira civarında ürün aldık. Bu sene taban 1,2 milyar lira ama hedefimiz 1,5 milyar lira alım yapmak, orta vadede ise 5 milyar liralık bir pazar oluşturmak"

- "2020'de makarna sanayicimizin ihtiyacı olan 3 milyon ton buğdayı sözleşmeli olarak karşılayacağız"

- (Kamu alımlarıyla ilgili) Yasal düzenleme noktasında bizim elimiz, kamu kurumlarının eli rahatlatsa gıda enflasyonunu aşağı çekme anlamında tarım kredi kooperatifleri inanılmaz bir işlev üstlenebilir"