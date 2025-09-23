Habertürk
        Haberler Gündem Güncel Çiftçiler "akdarı"yı drone ile koruyor | Son dakika haberleri

        Kahramanmaraş'ta çiftçiler "akdarı"yı kuşlardan drone ile koruyor

        Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde çiftçiler, kuş yemi olarak kullanılan akdarıyı kuşlardan korumak için drone ile nöbet tutmaya başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2025 - 17:38 Güncelleme: 23.09.2025 - 17:38
        Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesindeki Türkoğlu Sağlık Ovası'nda yıl boyunca büyük emek vererek akdarı yetiştiren üreticiler, hasat zamanı yaklaşan ürünlerinin kuşlar tarafından zarar görmemesi için yoğun çaba harcıyor.

        Sabahın ilk ışıklarıyla tarlalara giden çiftçiler, geleneksel yöntemlerle kuşları uzaklaştırmaya çalışıyor.

        Bu kapsamda torpil tabancası patlatma, traktörlere takılan sirenlerle devriye atma ve motosikletlerle tarlalar arasında gürültü çıkarma gibi yöntemler kullanılıyor.

        Ancak bu yöntemlerin yetersiz kalması üzerine çiftçiler, bu yıl ilk kez dronu devreye alarak ürünlerini havadan korumaya başladı.

        Çiftçilerden Mustafa Polat, kuşların akdarıyı çok sevdiğini söyledi.

        Özellikle hasat zamanına yakın kuşlarla büyük mücadele içine girdiklerini ifade eden Polat, "Eğer nöbet tutmazsak mahsulümüze çok ciddi zarar veriyorlar. Bu yıl dron kullanmaya başladık. Kullandığımız hiçbir yöntem kuşlara zarar vermiyor, sadece gürültü çıkararak uzaklaştırıyor" dedi.

        Halil Oğul da kuşların genellikle gün ağarmaya başladığı saatlerde tarlalara geldiğini söyledi.

        Her gün nöbet için tarlaya geldiklerini dile getiren Oğul, "Hayvanlara çok önem veriyoruz, onlara zarar vermemeye çalışıyoruz. Kuşları korkutmak için kutunun içine bilye koyup sallıyoruz, teneke ve davul çalıyoruz" ifadesini kullandı.

