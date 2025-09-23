Özellikle hasat zamanına yakın kuşlarla büyük mücadele içine girdiklerini ifade eden Polat, "Eğer nöbet tutmazsak mahsulümüze çok ciddi zarar veriyorlar. Bu yıl dron kullanmaya başladık. Kullandığımız hiçbir yöntem kuşlara zarar vermiyor, sadece gürültü çıkararak uzaklaştırıyor" dedi.